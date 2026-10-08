Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Tĩnh bất ngờ vươn lên tốp 4, Thể Công Viettel chìm rất sâu

CLB Hà Tĩnh bất ngờ bay cao vào tốp đầu của các ông lớn đua vô địch ảnh: Minh Tú

CLB Hà Tĩnh thắng thuyết phục

Tối 8.10 trên sân Hàng Đẫy, đội Thể Công Viettel đã chứng kiến niềm vui khi tuyển thủ Việt Nam Khuất Văn Khang đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng ở phút 33, giúp Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2026 - 2027.

Tuy nhiên, dù Khuất Văn Khang đã rất cố gắng nhưng trong ngày hàng loạt cầu thủ Thể Công Viettel bị đau phải rời sân như Doãn Ngọc Tân, Nhật Nam... trong khi hàng thủ lại chơi lơi lỏng, nên dẫn đến các bàn thua.

Trước đó, Hà Tĩnh dù phải làm khách trên sân Hàng Đẫy nhưng chơi rất tự tin với những pha tranh chấp mạnh mẽ, táo bạo trong tấn công như tình huống sút xa ghi bàn từ hơn 25m của Luiz Antonio ở phút 16 mở tỷ số.

Khuất Văn Khang đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ảnh: Minh Tú

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel bất ngờ chùng xuống và lập tức nhận quả đắng khi Daniel Floro ghi liền 2 bàn trong 3 phút 60 và 63 để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội Hà Tĩnh. Từ lúc này, đội khách chủ động lùi sâu phòng ngự.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất ghi nhận CLB Hà Tĩnh tạm vươn lên xếp thứ 4, ngang bằng điểm số nhóm nhì bảng gồm ông lớn giàu tham vọng đua vô địch như Ninh Bình và hiện tượng SLNA. Riêng đội CAHN vẫn vẫn đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Một vị trí thú vị nhưng đáng ghi nhận cho màn trình diễn ấn tượng của CLB Hà Tĩnh, trong mùa bóng họ tạo ra một tập thể gắn kết gồm những cầu thủ giàu khát khao và các ngoại binh có chuyên môn tốt.

Ngược lại Thể Công Viettel chỉ có thể tự trách mình khi đánh mất lợi thế sân nhà. Chỉ có 3 điểm, đội bóng quân đội tạm rơi xuống tận hạng 11, chỉ xếp trên 3 đội bóng đang trắng tay nằm chót bảng là Hà Nội, HAGL và Đồng Nai.