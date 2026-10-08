Bảng xếp hạng U.17 nữ Việt Nam mới nhất: Thắng cực đậm Quần đảo Bắc Mariana tỷ số khó tin… 20-0

Khánh Chi (11) và Quỳnh Lâm mở ra cơn mưa bàn thắng cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

U.17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận cuối

Ở trận ra quân, trận đấu giữa đội tuyển U.17 Việt Nam và U.17 Palestine đã bị hoãn hơn 30 phút vì cơn mưa to trắng trời khiến mặt sân sũng nước. Đến tối 8.10, sân Bà Rịa lại một lần nữa chứng kiến trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Quần đảo Bắc Mariana phải dừng lại sau phút 60.

Khi đó tỷ số đang là 12-0 nghiêng về đội tuyển U.17 Việt Nam. Trước đối thủ yếu nhất bảng, HLV Okiyama Mashahiko đã chỉ đạo các học trò dâng cao để tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 2, Khánh Chi (số 11) đã lập công để mở tỷ số cho đội tuyển U.17 Việt Nam khi tận dụng đường chọc khe rất vừa tầm của Nguyễn Quỳnh Lâm (số 8). Lâm nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 6.

Khánh Chi ghi đến 6 bàn thắng cho U.17 Việt Nam vào lưới U.17 Quần đảo Bắc Mariana. Tại buổi họp báo, cô phát biểu đầy cảm xúc: “Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng 1 bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành một bàn thắng để tặng mẹ” ảnh: VFF

Sự vượt trội về trình độ giúp U.17 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu, để từ đó khép lại hiệp 1 với việc tạm dẫn sâu với tỷ số 9-0, trong đó Khánh Chi có cho mình cú hat-trick ở các phút thứ 2, 13 và 18.

Sang hiệp 2, các cô gái của chúng ta tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công mạnh mẽ. Kể cả thời điểm trận đấu bị tạm hoãn khi tỷ số đang là 12-0, lúc trở lại đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn giữ được thế trận kiểm soát rất tốt.

Chung cuộc, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 20- 0 trước Quần đảo Bắc Mariana, trong đó chân sút Khánh Chi (11) nổi bật khi ghi đến 6 bàn thắng.

HLV Okiyama Masahiko: 'U.17 nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu 20 bàn thắng' Chia sẻ sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biế, ông và các học trò đã xác định rõ mục tiêu ngay từ trước khi bóng lăn. “Chúng tôi đã giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn, đó là thắng lợi của đội tuyển nữ Việt Nam trước Maldives vào năm 2016. Trước đó, U.17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỷ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ.



Đỗ Thị Hà Vi lập cú poker cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

Đỗ Thị Hà Vi (số 19) lập cú poker, bên cạnh các cú đúp của Quỳnh Lâm (số 8), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (số 6), Phan Thị Thu Phương (số 7) cùng Trương Yến Linh (số 4), Hà Yến Nhi (số 5), Nguyễn Thị Thủy (số 13), Phạm Hà My (số 22) - mỗi người có 1 bàn thắng.

Kết quả này đã giúp đội tuyển U.17 Việt Nam hoàn thành được nhiệm vụ HLV Okiyama Mashahiko đề ra là đoạt ngôi đầu bảng D từ tay U.17 Kyrgyzstan để tạo lợi thế ở vòng loại U.17 châu Á 2027.

Bảng xếp hạng sau lượt trận hai

Trước đó, U.17 Kyrgyzstan đã có trận đấu khá khó khăn và chỉ thắng U.17 Palestine 2-1. Đồng nghĩa U.17 Việt Nam có cùng 6 điểm như U.17 Kyrgyzstan nhưng tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (26-0 so với 20-1).

Điều này giúp đội tuyển U.17 Việt Nam nắm lợi thế lớn trước trận đấu cuối cùng, trong màn đấu tay đôi với U.17 Kyrgyzstan ngày 11.10, chỉ cần hòa sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng D, để đoạt vé dự VCK U.17 châu Á 2027.