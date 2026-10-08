Đã có đơn vị mua bản quyền giải tam hùng tại Thiên Trường: Việt Nam đấu Kyrgyzstan và Đài Loan

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trong đợt FIFA Days từ ngày 9 đến 17.11. Tại giải tam hùng, Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan và Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Nam Định). Đây được xem là những trận đấu quan trọng để HLV Kim Sang-sik tiếp tục đánh giá lực lượng sau FIFA ASEAN Cup 2026 và hoàn thiện đội hình cho Asian Cup 2027.

Kyrgyzstan: Tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp

Truyền thông Kyrgyzstan mới đây cũng đã xác nhận đội nhà sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam. AKIpress cho biết: “Đội tuyển Kyrgyzstan sẽ có hai trận giao hữu trong tháng 11, gặp Đài Loan và Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Kyrgyzstan bước vào đợt tập trung tháng 11 với sự tự tin lớn sau khi toàn thắng hai trận giao hữu gần nhất. Ngày 28.9, Kyrgyzstan đánh bại Maldives 5-0, trước khi vượt qua Li Băng 3-1 ngày 4.10. Đây cũng là hai trận đấu đầu tiên của HLV Urmat Abdukaimov trên cương vị HLV trưởng”.

Đội tuyển Kyrgyzstan (áo trắng) vừa có những điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện và sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Kabar, khởi đầu ấy giúp HLV Abdukaimov nhanh chóng tạo dấu ấn. Trong trận thắng Li Băng, Odilzhon Abdurakhmanov mở tỷ số, trước khi Alimardon Shukurov lập cú đúp. Shukurov được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Phong độ này cũng lập tức được phản ánh trên bảng xếp hạng FIFA. Sau hai chiến thắng, Kyrgyzstan tăng 2 bậc, từ hạng 106 lên 104 thế giới, đạt 1.199,73 điểm trong bảng xếp hạng công bố ngày 7.10.

Kabar cũng nhận xét, đây là bước tiến đáng chú ý của Kyrgyzstan, nhất là trong bối cảnh đội tuyển này vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. Ông Robert Prosinecki rời vị trí HLV trưởng hồi cuối tháng 8, và HLV Abdukaimov được lựa chọn thay thế. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi nhận nhiệm vụ, nhà cầm quân này đã có hai chiến thắng liên tiếp.

Kyrgyzstan có những cầu thủ nào đáng chú ý?

Về lực lượng, Kyrgyzstan lúc này vẫn dựa vào nhiều gương mặt quen thuộc. Đáng chú ý nhất trên hàng công là Joel Kojo, Gulzhigit Alykulov và Beknaz Almazbekov. Ngoài ra, Alimardon Shukurov đang nổi lên như một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất sau 2 trận dưới thời HLV Abdukaimov.

Joel Kojo là cái tên mà hàng phòng ngự Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu tháng 1.2024, khi Kyrgyzstan thắng 2-1 trước thềm Asian Cup 2023 tại Qatar. Anh hiện khoác áo Navbahor của Uzbekistan.

Joel Kojo (phải) từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, giúp Kyrgyzstan thắng 2-1 ở trận giao hữu vào năm 2024 ẢNH: VFF

Gulzhigit Alykulov cũng là một trong những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật của Kyrgyzstan. Tiền đạo này đang thi đấu cho Dinamo Minsk của Belarus và tiếp tục góp mặt trong đội hình Kyrgyzstan ở đợt tập trung gần nhất. Trong khi đó, Alimardon Shukurov đang là cái tên nổi bật nhất về mặt phong độ. Anh ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Li Băng và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Kabar đánh giá, điểm mạnh của Kyrgyzstan nằm ở thể lực, khả năng tranh chấp và chuyển trạng thái khá nhanh. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn chưa phải một tập thể hoàn thiện. Việc HLV Abdukaimov mới bắt đầu công việc khiến cách vận hành chiến thuật vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng.

Kabar bình luận: "Hai chiến thắng trước Maldives và Li Băng là tín hiệu tích cực, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ là bài kiểm tra có chất lượng cao hơn".

Đài Loan ở một hoàn cảnh khác

Nếu Kyrgyzstan đang lên tinh thần thì Đài Loan lại bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam từ vị thế thấp hơn đáng kể. Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất ngày 7.10, Đài Loan đứng thứ 176 thế giới với 923,78 điểm, kém Việt Nam 77 bậc và kém Kyrgyzstan 72 bậc. Đài Loan hiện do HLV Matt Ross dẫn dắt. Đáng chú ý, ở vòng loại Asian Cup 2027, ông Matt Ross là HLV của Nepal - đội tuyển nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam. Trong 2 lần gặp nhau, Nepal đều thua trận.

Đài Loan không có nhiều ngôi sao thi đấu ở những giải hàng đầu châu Á, nhưng vẫn sở hữu một số cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ange Samuel Kouame là một trong những mũi tấn công đáng chú ý nhất. Yu Yao-hsing, tiền đạo 23 tuổi, cũng là cái tên thi đấu khá nổi bật. Anh ghi 3 bàn trong 7 trận gần nhất và đang thuộc nhóm cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Đài Loan.

Ở hàng tiền vệ, Chen Po-liang vẫn là một cầu thủ giàu kinh nghiệm dù đã 37 tuổi. Anh cùng Wu Chun-ching, người cũng đã 37 tuổi, mang đến kinh nghiệm cho một đội hình vốn không có nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp quốc tế cao.

LTSports nói về trận gặp đội tuyển Việt Nam: “Đài Loan chưa có thành tích tốt: 3 lần gặp Việt Nam trong các trận quốc tế gần đây, chúng ta toàn thua và chỉ ghi 3 bàn. Có thể thấy, phòng ngự đang là điểm yếu rất lớn của Đài Loan khi gặp Việt Nam”.

2 trận gặp Kyrgyzstan và Đài Loan sẽ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam, giúp HLV Kim Sang-sik rà soát, đánh giá lại nhân sự ẢNH: NGỌC LINH

Với đội tuyển Việt Nam, đây lại là hai trận đấu có độ khó khác nhau. Đài Loan có thể là trận đấu để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm nhân sự, trong khi Kyrgyzstan nhiều khả năng sẽ là bài kiểm tra lớn hơn về khả năng tranh chấp, tốc độ chuyển trạng thái và sức chịu đựng của đội hình.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam cần nhìn lại những vấn đề bộc lộ qua giải đấu trước khi bước vào quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Vì vậy, kết quả thắng hay thua ở các trận giao hữu tháng 11 không phải mục tiêu duy nhất. Điều quan trọng hơn là HLV Kim Sang-sik tìm được bộ khung ổn định, xác định những vị trí cần bổ sung và xây dựng phương án chiến thuật đủ sức cạnh tranh khi bước ra sân chơi châu lục.

Giải tam hùng, trong đó có các trận của đội tuyển Việt Nam sẽ được phát trên FPT Play.