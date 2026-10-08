HAGL không được tiếp Đà Nẵng tại sân Pleiku: Vì sao phải đổi sân nhà?





Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp HAGL phải mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà, sau trận đấu Cúp quốc gia gặp CLB Hưng Yên hồi cuối tháng 9. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc mặt sân Pleiku bị hư hỏng nặng do mưa lớn kéo dài trước vòng 2, khiến mặt cỏ sình lầy, bong tróc, trong khi hệ thống thoát nước cũng bộc lộ vấn đề. Ban tổ chức giải đã tái kiểm tra nhưng mặt sân vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện thi đấu.

HAGL (xanh) từng đối đầu CLB Hải Phòng trên mặt sân Pleiku không đảm bảo chất lượng ẢNH: HỒ ĐỨC

Việc khắc phục sân Pleiku lần này còn mang thêm một ý nghĩa khác: sân đang được tu bổ, nâng cấp và trồng lại cỏ để kịp phục vụ giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14.11 tới.

Đây là giải đấu 4 đội do VFF phối hợp cùng bầu Đức và HAGL tổ chức, quy tụ chủ nhà U.23 Việt Nam cùng 3 đội khách mời U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và U.23 Qatar, nằm trong chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Tổng tiền thưởng của giải lên tới hơn 4 tỉ đồng, trong đó nhà vô địch nhận 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng), á quân nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội hạng ba nhận 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Như vậy, mặt sân Pleiku không chỉ cần được khắc phục để HAGL sớm trở lại thi đấu sân nhà ở V-League, mà còn phải đảm bảo chất lượng tốt nhất để sẵn sàng đón các đội tuyển U.23 quốc tế chỉ hơn 1 tháng nữa.

Sân Pleiku đang được khẩn trương nâng cấp, trồng lại cỏ Ngày 6.10, BTC giải bóng đá giao hữu quốc tế - Gia Lai Cup đã họp để bàn về công tác tổ chức. Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kế hoạch công việc triển khai của VFF và đại diện các sở, ngành tỉnh Gia Lai bày tỏ sự quan tâm và phối hợp với BTC để triển khai công việc liên quan tới giải đấu. Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai một giải đấu quốc tế quy mô lớn, với những đội khách mời chất lượng, dự kiến thu hút đông đảo người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Đây cũng là cơ hội giới thiệu hình ảnh địa phương đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Các thành viên đều thống nhất cần tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị để tổ chức giải đấu thành công. Sân vận động Pleiku đang được tu bổ, nâng cấp, trồng lại cỏ sau mùa mưa nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, an ninh, an toàn.