Nóng: Hoàng Hên chấn thương nặng hơn chẩn đoán ban đầu: Nghỉ 3 tháng, nguy cơ lỡ hẹn Asian Cup 2027

Sau khi FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại, tiền vệ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng chấn thương. Kết quả cho thấy anh cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục hoàn toàn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra trong thời gian tới để các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất. Asian Cup khởi tranh tháng 1.2027, đội tuyển Việt Nam gặp UAE ngày 11.1, gặp Hàn Quốc ngày 15.1 và gặp Yemen ngày 20.1.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Hoàng Hên phải rời cuộc chơi từ trước trận tranh HCĐ gặp Malaysia, do gặp vấn đề ở cơ bắp chân. Anh bị chấn thương này trong trận thắng Pakistan ở vòng bảng vào ngày 2.10.

Khi đó, chính Hoàng Hên chia sẻ: "Tôi sẽ sớm ổn thôi", cho thấy anh và đội ngũ y tế ban đầu không đánh giá đây là một chấn thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết luận mới nhất với mốc thời gian hồi phục lên tới 3 tháng cho thấy mức độ tổn thương thực tế nặng hơn nhiều so với những gì được nhìn nhận ở thời điểm đó.

Hoàng Hên vắng mặt sẽ là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngoài ra, theo VFF, kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Vinmec, Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước, dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục.

Một trường hợp chấn thương khác là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26.9. Theo đánh giá, Xuân Son dự kiến cần khoảng 8 tuần để hồi phục. Theo nguyện vọng của Xuân Son, VFF đồng ý để tiền đạo này trở về điều trị tại CLB từ ngày 28.9 nhằm thuận tiện hơn cho sinh hoạt và quá trình hồi phục.

VFF sẽ phối hợp với CLB chủ quản để theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ chấn thương sớm trở lại.