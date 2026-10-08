Thầy Kim biết cách làm mới đội hình

Những chấn thương liên tiếp của các học trò khiến ông Kim chỉ còn đúng 17 cầu thủ chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với Malaysia, điều đó dẫn đến việc nhiều cầu thủ buộc phải chơi trái vị trí. Như Hoàng Hên vốn sở trường tiền đạo cánh bị đẩy vào chơi tiền vệ trung tâm, hoặc Tài Lộc bị đẩy lên đá tiền đạo cắm thay Xuân Son bị chấn thương. Những xáo trộn này đã làm lối chơi của đội tuyển VN thiếu đồng bộ và không còn sự gắn kết thường thấy.

Vậy HLV Kim Sang-sik có thực sự thiếu cầu thủ giỏi đến mức phải chắp vá như thế?

HLV Kim Sang-sik có nhiều lựa chọn cho đội tuyển VN ở Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Thật ra nhìn lại số lượng cầu thủ đủ khả năng lên tuyển, ông Kim vẫn còn trong tay rất nhiều người giỏi. Ở hàng thủ, ngoài Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Adou Minh đã thể hiện rất tốt, bóng đá VN vẫn còn nhiều cầu thủ đủ sức chơi ở vị trí này như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung cùng sự trở lại sau chấn thương của Huỳnh Hiểu Minh. Ngoài ra còn có trung vệ Việt kiều vừa nhập tịch Lương Chí Khải (Kyle Colonna). Ưu điểm của các trung vệ này là đều có thể hình lý tưởng. Với dàn cầu thủ này, hàng thủ đội tuyển VN sẽ đủ sức cạnh tranh với các tiền đạo cao to của Hàn Quốc, UAE hay Yemen tại Asian Cup 2027.

Ở hàng tiền vệ, những cầu thủ đang thi đấu rất hay ở V-League như Nguyễn Đức Chiến, Trần Thành Trung (Ninh Bình) nên được ông Kim trao cơ hội để bổ sung cho vị trí tiền vệ trung tâm đang quá mỏng. Đức Chiến có thể chơi vị trí tiền vệ đánh chặn nhờ thể hình tốt cùng kinh nghiệm dày dặn, trong khi Thành Trung là cầu thủ có tư duy nhạy bén cùng khả năng thoát pressing rất tốt. Với những cầu thủ này cùng sự trở lại của Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, hàng tiền vệ đội tuyển VN sẽ dày lên rất nhiều và chắc chắn hơn.

Trên hàng tiền đạo, việc Đình Bắc phải nghỉ thi đấu 2 trận đầu vì thẻ phạt ở vòng bảng Asian Cup 2027 khiến ông Kim đau đầu không ít. Giờ đây, ngoài việc hy vọng Xuân Son và Hoàng Hên sớm bình phục và lấy lại phong độ đỉnh cao, ông Kim có lẽ nên triệu tập thêm Olaha Mạnh Đức, cầu thủ vừa nhập tịch của CLB Công an TP.HCM. Cũng giống Xuân Son, Olaha Mạnh Đức (29 tuổi) vẫn còn ở độ tuổi sung sức của sự nghiệp nên sẽ còn nhiều thời gian đóng góp cho đội tuyển VN. Hôm qua, Mạnh Đức đã ghi bàn mở tỷ số cho CLB Công an TP.HCM trong trận hòa chủ nhà Ratchaiburi (Thái Lan) tại Shopee Cup.

Trong thời gian khoác áo CLB SLNA, anh đã ghi 35 bàn sau 115 trận. Hơn nữa, quãng thời gian dài chơi bóng ở VN cũng giúp anh hiểu hơn về các cầu thủ và phong cách chơi của đội tuyển. Nếu được trao cơ hội, anh sẽ là nhân tố quan trọng không kém Xuân Son trên hàng công đội tuyển VN tại Asian Cup 2027.

Sau thất bại tại FIFA ASEAN Cup, ông Kim cần làm mới đội hình của mình, tìm lại năng lượng và sự quyết liệt ban đầu. Với một HLV được đánh giá có nhiều bài vở chiến thuật, nếu không quá cứng nhắc trong vấn đề chọn người, ông Kim vẫn đủ sức đưa đội tuyển VN tìm lại niềm vui chiến thắng.