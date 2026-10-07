Olaha Mạnh Đức lập công, CLB Công an TP.HCM vẫn rơi chiến thắng đáng tiếc trước đại diện Thái Lan

CLB Công an TP.HCM suýt thắng

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả CLB Công an TP.HCM và Ratchaburi đều cho thấy quyết tâm chiến thắng khi tràn lên tấn công mạnh mẽ. Trong khoảng 15 phút đầu, đại diện Việt Nam không kiểm soát bóng nhiều (chỉ 37%), nhưng số cơ hội là vượt trội: 4 so với 1. Các ngoại binh gồm Aldair Ferreira, Jason Cummings, Kevin Yamga và 1 cầu thủ nhập tịch là Olaha Mạnh Đức giúp CLB Công an TP.HCM cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống phản công.

Cummings (xanh) và các cầu thủ trên hàng công CLB Công an TP.HCM chơi ăn ý ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Quang Kiệt chơi tốt trong trận đầu đá chính cho CLB Công an TP.HCM ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, CLB Công an TP.HCM lại kiểm soát bóng ấn tượng hơn và gây ra rất nhiều sức ép cho Ratchaburi. Phút 45, Olaha Mạnh Đức tung cú sút ra rất táo bạo, đưa bóng đi chạm cột dọc. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên.

Highlight Ratchaburi 1-1 CLB Công an TP.HCM: Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, tiếc nuối đánh rơi chiến thắng

Olaha Mạnh Đức không cần phải tiếc nuối quá lâu. Sau 3 phút của hiệp 2, anh thực hiện cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật và hiểm hóc, giúp CLB Công an TP.HCM vươn lên dẫn trước 1-0.

Olaha Mạnh Đức (số 7) lập siêu phẩm ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Sau bàn thua này, Ratchaburi thực hiện hàng loạt sự thay đổi người nhằm cải thiện khâu tấn công. Các học trò của HLV Worawoot Srimaka liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Lê Giang Patrik, đưa bóng vào lưới thành công ở phút 66. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định đã có lỗi việt vị của Bruno bên phía Ratchaburi nên không công nhận bàn thắng.

Trong phần còn lại của trận đấu, CLB Công an TP.HCM có thế trận phòng ngự phản công rất ấn tượng. Lần lượt Quốc Cường, Quang Kiệt hay Leo Gomes có những tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng chỉ tiếc là bàn thắng không đến cho đội khách.

Khi nhiều người dần nghĩ về một chiến thắng cho CLB Công an TP.HCM, Ratchaburi lại có bàn gỡ hòa. Phút 90+2, sau một pha dàn xếp đá phạt góc, Scott Allardice đánh đầu cận thành, giữ lại 1 điểm ở lại sân Dragon Solar Park. Để rơi chiến thắng trong phút bù giờ là điều đáng tiếc, 1 trận hòa trên sân khách cũng không tệ.

Chờ HLV Kim Sang-sik triệu tập

Olaha Mạnh Đức sinh năm 1996, tên thật là Michael Olaha, người gốc Nigeria. Anh đã có quốc tịch Việt Nam hồi tháng 9.2026 và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027 vào tháng 1.2027.

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam cần làm mới hàng công, việc Olaha Mạnh Đức tỏa sáng là điều rất quan trọng. Anh không chỉ chơi hay ở cuộc đối đầu Ratchaburi mà còn thể hiện phong độ cao trong mọi trận đấu của CLB Công an TP.HCM từ đầu mùa. Olaha Mạnh Đức tấn công tốt, hỗ trợ phòng ngự không biết mệt mỏi và đang là mắt xích không thể thiếu của đội bóng ngành công an.

Nếu được HLV Kim Sang-sik triệu tập, Olaha Mạnh Đức sẽ mang đến rất nhiều phương án chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẽ vơi nỗi lo thiếu vắng Đình Bắc (bị treo giò do thẻ đỏ ở U.23 châu Á 2026) ở 2 trận gặp UAE và Hàn Quốc (vòng bảng Asian Cup 2027).