U.23 Việt Nam sẽ được thưởng 2,6 tỉ đồng nếu vô địch giải giao hữu Gia Lai 2026: Xem trên kênh nào?

Quốc Toản sinh năm 2006 đã được thử lửa gặp U.23 Hàn Quốc tại ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam đá giải tứ hùng tại Gia Lai vào tháng 11, khách mời xịn

Sau khi khép lại ASIAD 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam đánh dấu bước chuyển giao quan trọng khi lứa Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Trung Kiên… hướng đến đội tuyển quốc gia, nhường cho chỗ cho các đàn em sinh từ năm 2025 đổ về sau.

Ngay lúc này, VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị để cho những Lê Phát, Văn Thuận, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Văn Bình… được cọ xát thi đấu, tự tin trở thành kép chính trong hành trình chinh phục SEA Games 34 và vòng loại U.23 châu Á 2028 sẽ diễn ra vào năm sau. VFF và bầu Đức cùng CLB HAGL cùng phối hợp tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai Cup 2026 sẽ diễn ra từ 10 - 14.11.

Đây có thể xem là hành động đầy ý nghĩa nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, với một sự kiện bóng đá quy mô quốc tế lớn, khách mời chất lượng như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và U.23 Qatar.

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Tổng giải thưởng lên đến hơn 4 tỉ đồng

Đặc biệt, để đánh dấu lần đầu tiên một giải bóng đá quốc tế quy mô trở lại Gia Lai sau hơn 10 năm, BTC đã quyết định đầu tư mạnh mẽ với tổng giải thưởng lên đến hơn 4 tỉ đồng.

Ở giải đấu tổ chức trên sân nhà, mục tiêu của U.23 Việt Nam tất nhiên là chiến thắng, để nhận số tiền thưởng cho nhà vô địch lên đến 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng). Đội á quân sẽ nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội giành HCĐ sẽ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Dàn "quân xanh" chất lượng cùng mức thưởng cao hứa hẹn sẽ tạo ra cơ hội cọ xát hiệu quả cho U.23 Việt Nam vừa chuyển giao thế hệ.

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Vào ngày 6.10 tại sân Pleiku Arena, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc họp kiểm tra cơ sở vật chất và triển khai công tác tổ chức giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai Cup 2026.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe báo cáo kế hoạch công việc triển khai của VFF và đại diện các sở, ngành tỉnh Gia Lai bày tỏ sự quan tâm và phối hợp với BTC để triển khai công việc liên quan tới giải đấu.

BTC xác định đây cũng là cơ hội giới thiệu hình ảnh địa phương đến người dân cả nước và bạn bè quốc tế, thống nhất cần tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị để tổ chức giải đấu thành công.

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Sân Pleiku Arena đang được tu bổ, nâng cấp, trồng lại cỏ sau mùa mưa nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn, an ninh, an toàn cho U.23 Việt Nam và 3 đội khách mời U.23 Thái Lan, U.23 Qatar, U.23 Singapore.

Cùng với đó, các điều kiện phục vụ giải đấu như lưu trú, ăn uống, di chuyển cho các đội bóng, BHL và tổ trọng tài cũng đã được bố trí. Công tác an ninh, an toàn được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt; công tác truyền thông được chú trọng nhằm tạo sức hút và lan tỏa cho giải.

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai Nguyễn Văn Ý chia sẻ: Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai Cup 2026 nằm trong chuỗi sự kiện của Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh". Đại diện CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh đã báo cáo công tác phối hợp với VFF và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị chuyên môn, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức giải giao hữu quốc tế U.23 – Gia Lai Cup 2026.

Giải dự kiến diễn ra tại Gia Lai từ ngày 10.11 đến 14.11. Nếu không có gì thay đổi, giải đấu trong đó có các trận của U.23 Việt Nam sẽ được phát trên FPT Play.