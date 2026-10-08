HLV Roland đề xuất nóng trước World Cup U.17, VFF và U.17 Việt Nam có động thái rất đặc biệt

HLV Roland yêu cầu cấp thiết

Buổi đào tạo do bà Nguyễn Ngọc Trâm Anh – thạc sĩ dinh dưỡng thể thao, Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) trực tiếp hướng dẫn, với sự tham dự của BHL và các cầu thủ U.17 Việt Nam.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, HLV Roland và chuyên gia dinh dưỡng Trâm Anh (bìa phải) Ảnh: VFF

Nội dung chương trình tập trung vào 4 chuyên đề chính, gồm: dinh dưỡng thể thao trong bóng đá; dinh dưỡng trước, trong và sau tập luyện, thi đấu; các nguyên tắc cơ bản về phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu; hướng dẫn xây dựng thói quen dinh dưỡng, phục hồi và chăm sóc cơ thể nhằm góp phần giảm nguy cơ chấn thương.

Các kiến thức bổ ích được truyền tải đến U.17 Việt Nam

Thông qua chương trình, các cầu thủ được cung cấp những kiến thức thiết thực liên quan đến chế độ ăn uống, nhu cầu năng lượng, dinh dưỡng phục vụ tập luyện và thi đấu, phương pháp phục hồi thể lực cũng như cách chủ động chăm sóc, bảo vệ cơ thể. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và được giải đáp những vấn đề gắn liền với quá trình tập luyện, thi đấu hàng ngày.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh đây là một nội dung hết sức cần thiết, xuất phát từ đề xuất kịp thời của HLV trưởng Cristiano Roland và BHL U.17 Việt Nam.

Bước chuẩn bị đặc biệt quan trọng cho World Cup U.17

“Chúng ta đầu tư rất nhiều về thời gian, tiền bạc và công sức cho công tác huấn luyện. Nhưng để phát huy được hết tất cả những yếu tố đó, cần có thêm kiến thức và sự tự giác của chính các cầu thủ. Đặc biệt, trong quá trình tập luyện và thi đấu, làm sao để thể lực đạt phong độ tốt nhất, phát huy sức nhanh, sức mạnh, sức bền, đặc biệt là sức bền tốc độ và sức mạnh bộc phát là điều rất quan trọng”, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

Các cầu thủ tìm hiểu về dinh dưỡng thể thao Ảnh: VFF

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cũng cho biết, trước U.17 nam quốc gia, các đội tuyển trẻ khác, trong đó có U.14 và U.17 nữ, đã được tiếp cận những kiến thức tương tự. VFF sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, trang bị kiến thức chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cho các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Đối với U.17 Việt Nam, buổi đào tạo là một phần trong quá trình chuẩn bị cho VCK FIFA U.17 World Cup 2026 – giải đấu mà thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có cơ hội tranh tài với những đội tuyển trẻ hàng đầu thế giới. Trong bóng đá hiện đại, bên cạnh việc rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật và nâng cao thể lực, chế độ dinh dưỡng khoa học cùng với việc chủ động phòng tránh chấn thương đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu suất thi đấu, duy trì nền tảng thể lực và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cầu thủ.

Đặc biệt đối với các cầu thủ trẻ U.17, lứa tuổi đang có sự phát triển mạnh mẽ cả về thể chất và chuyên môn, việc trang bị kiến thức đúng đắn về dinh dưỡng, phục hồi thể lực và phòng tránh chấn thương càng trở nên cần thiết.

U.17 Việt Nam được VFF đầu tư mạnh để dự World Cup U.17

“Đây cũng là những bước chuẩn bị gần như cuối cùng cho hành trang của chúng ta khi bước vào sân chơi FIFA U.17 World Cup. Tôi mong rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U.17 Việt Nam sẽ mang tới giải đấu một hình ảnh mới, những kiến thức mới và hướng tới những thành công mới”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú bày tỏ.

Với mục tiêu không chỉ chuẩn bị về chuyên môn mà còn trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng chăm sóc bản thân cho các cầu thủ, những chương trình đào tạo như trên sẽ góp phần giúp U.17 Việt Nam có sự chuẩn bị toàn diện trước khi bước vào hành trình tại FIFA U.17 World Cup 2026.