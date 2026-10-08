Lộ diện giờ đấu cực đẹp của U.17 Việt Nam tại World Cup U.17, khán giả hồi hộp chờ bản quyền

Lần đầu tiên tổ chức giải League U.16 quốc gia

Đây là kết quả từ quá trình đầu tư có định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhằm làm lại nền móng vững chắc cho các lứa cầu thủ kế cận. Để có được thành quả này, VFF và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của cả nước đã cùng chung tay thực hiện những kế hoạch và đầu tư có trọng điểm để hướng tới những mục tiêu cao hơn nữa.

Ảnh: VFF

Được biết, từ năm 2026, VFF lần đầu tiên tổ chức giải U.16 theo mô hình League chuyên nghiệp và triển khai giải đấu này dành cho các câu lạc bộ. Thay vì chỉ đá các giải ngắn ngày theo cụm, mô hình League giúp các cầu thủ trẻ có được cơ hội cọ xát với mật độ thường xuyên kéo dài suốt năm, từ đó nâng cao tư duy chiến thuật và bản lĩnh trận mạc. Trước mắt, VFF tập trung đầu tư đồng bộ cho các lứa tuổi nhỏ hơn như U.15 và U.16. Điều này giúp tạo ra chân đế rộng hơn cho bóng đá Việt Nam, tránh tình trạng "xây nhà từ nóc". Có thể thấy cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn, điều mà những lứa trẻ trước đây luôn thiếu, dẫn đến việc bị ngợp khi bước ra sân chơi quốc tế.

Kế hoạch cho U.17 Việt Nam dự World Cup

Để chuẩn bị cho FIFA U.17 World Cup 2026, đội U.17 Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 20.9 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U.17 thế giới.

Kết quả bốc thăm đưa U.17 Việt Nam chung bảng với Mali, Bỉ và New Zealand

HLV Cristiano Roland đã triệu tập 29 cầu thủ cho đợt tập trung lần này. Bộ khung của đội tiếp tục là những gương mặt đã thi đấu tại vòng chung kết U.17 châu Á 2026. Bên cạnh lực lượng nòng cốt như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Lê Sỹ Bách..., ban huấn luyện đã trao cơ hội cho 7 cầu thủ mới nhằm mở rộng lựa chọn và tiếp tục rà soát nhân sự. Hai thủ môn được bổ sung là Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội) và Nguyễn Việt Dũng (PVF).

Ở hàng phòng ngự có Trần Xuân Toàn (Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF) và Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel). Hai gương mặt mới ở tuyến giữa là Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (Đà Nẵng). Việc bổ sung những nhân tố mới giúp HLV Cristiano Roland và các cộng sự có thêm cơ sở đánh giá, cạnh tranh và lựa chọn lực lượng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, lối chơi của U.17 Việt Nam đã lột xác với tư duy hiện đại, thi đấu bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Nhà cầm quân người Brazil không chỉ xây dựng hệ thống chiến thuật ổn định mà còn tạo ra tinh thần thi đấu tích cực cho toàn đội. Do ông từng làm việc ở Việt Nam nhiều năm nên hiểu rất rõ cầu thủ trẻ, từ tâm lý, văn hóa cho tới cách tiếp cận bóng đá. Ông đã xây dựng đội bóng theo từng bước rất rõ ràng, nâng dần trình độ cầu thủ và tạo ra một tập thể có tổ chức.

U.17 Việt Nam tạo ấn tượng mạnh về lối chơi trước truyền thông quốc tế

Điều quan trọng nhất là HLV Roland đã truyền được niềm tin cho học trò. Bởi ngoài chuyện chiến thuật hay chuyên môn, việc huấn luyện viên giúp cầu thủ tự tin bước ra sân là yếu tố cực kỳ quan trọng, vì nó sẽ giúp các cầu thủ trẻ ra sân với tâm thế không e ngại bất kỳ đối thủ nào.

Tại vòng chung kết U.17 châu Á diễn ra vào tháng 5, đội tuyển U.17 Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất bảng C sau khi vượt qua U.17 Yemen (1-0) và lội ngược dòng hạ U.17 UAE (3-2). Thành tích này giúp Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của lứa tuổi U.17.

Để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12.2026 tại Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam đã bắt đầu lộ trình nâng cấp lực lượng nghiêm túc. Toàn đội sẽ có chuyến tập huấn chiến lược tại Tây Á nhằm làm quen với khí hậu và tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Khán giả Việt Nam chờ bản quyền truyền hình

Nằm tại bảng G, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải đương đầu với những thử thách cực lớn từ 3 châu lục khác nhau. Trận mở màn ngày 20.11, U.17 Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng rất mạnh của châu Âu là U.17 Bỉ vào 20 giờ. Đến ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ gặp đối thủ được đánh giá vừa tầm nhất bảng là U.17 New Zealand vào 22 giờ 30. Trận cuối ngày 26.11 vào lúc 20 giờ, U.17 Việt Nam gặp hạt giống số 1 và được xem mạnh nhất bảng là U.17 Mali.

Việc U.17 Việt Nam lọt vào World Cup không chỉ là giải thưởng cho một giải đấu xuất sắc, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy toàn bộ hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hóa, tạo nguồn nhân sự chất lượng lâu dài cho đội tuyển quốc gia.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đến thời điểm này, có thể có ít nhất 2 đến 3 đơn vị truyền thông muốn cùng chung chi để mua bản quyền phát sóng World Cup U.17 trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên quy trình đàm phán không dễ dàng vì gói bản quyền này khá đắt.