Đình Bắc tập tễnh rời sân khi CLB CAHN thắng sát nút CLB Lion City Sailors

Duyên ghi bàn của Leo Artur

HLV Mano Polking quyết định cất 3 tuyển thủ vừa trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026 gồm Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh trên băng ghế dự bị nhưng vẫn tung Lê Văn Đô, Nguyễn Adou Leygley Minh ra sân từ đầu khi chạm trán với nhà vô địch Singapore, CLB Lion City Sailors. Đáng chú ý hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang chịu án phạt cấm thi đấu 4 trận ở V-League, đeo băng thủ quân đội CAHN ở trận mở màn ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2026-2027 còn Nguyễn Quang Hải dự bị.

Leo Artur ghi bàn thắng mở tỷ số cho CLB CAHN trước CLB Lion City Sailors ẢNH: MINH TÚ

Đội chủ nhà Lion City Sailors cùng CLB CAHN thi đấu khá cởi mở với thế trận phóng khoáng, "ăn miếng trả miếng" hấp dẫn. Tiền đạo Leo Artur, người từng lập hat-trick vào lưới CLB Lion City Sailors cách đây 2 năm cũng tại ASEAN Club Championship tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên với cú sút rất mạnh khiến môn Victor Aznar vất vả cản phá. CLB Lion City Sailors cũng bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc của Haag và Mance.

Đội hình thi đấu của CLB CAHN trước CLB Lion City Sailors của Singapore ẢNH: CLB CAHN

Tưởng chừng 2 đội sẽ rời sân bước vào giờ nghỉ giải lao thì CLB CAHN bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+2. Nhận đường chuyền từ đồng đội, Perea đi bóng với tốc độ cao sau đó xâm nhập vòng cấm địa CLB Lion City Sailors kéo theo sự đeo bám của các cầu thủ chủ nhà rồi bất ngờ đánh gót kiến tạo cho Leo Artur dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Victor Aznar. Bàn thắng đến từ pha phối hợp đẹp mắt và cho thấy duyên ghi bàn của tiền đạo Leo Artur trước đối thủ.

Quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ được các cầu thủ CLB Lion City Sailors thể hiện ngay từ đầu hiệp 2 với nỗ lực tranh đoạt bóng để triển khai tấn công. Đội chủ nhà có phần nôn nóng, tranh chấp bóng quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi khi tranh chấp với đối thủ. Các học trò HLV Mano vẫn "giữ cái đầu lạnh", thi đấu bình tĩnh và bản lĩnh.

Phút 57, HLV Mano Polking quyết định tung Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long vào sân trong tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên có mặt trên sân ủng hộ cho đội CAHN. Vừa vào sân, Nguyễn Đình Bắc đã có đường chuyền sắc bén cho Leo Artur dứt điểm, tiếc là cú sút của tiền đạo này không đánh bại được thủ môn CLB Lion City Sailors.

Đội CAHN giữ thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng. Đội chủ nhà CLB Lion City Sailors cũng tạo ra 2 cơ hội ghi bàn đáng chú ý nhưng Ramselaar sút vọt xà ngang khung thành thủ môn Nguyễn Filip và cơ hội còn lại bị Đoàn Văn Hậu cản phá thành công. Đây cũng là trận đấu Đoàn Văn Hậu chơi nỗ lực, góp phần giúp hàng phòng ngự đội CAHN đứng vững, giữ sạch mành lưới cho thủ môn Nguyễn Filip.

Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Nguyễn Đỉnh Bắc bị chấn thương ở phút 90+5 phải tập tễnh rời sân. Anh được người hâm mộ trên sân hô vang "Đình Bắc cố lên". Nhiều khả năng tiền đạo này phải cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục sau mật độ thi đấu dày đặc và có dấu hiệu quá tải.

Giành trọn 3 điểm ở trận ra quân trước CLB Lion City Sailors, CLB CAHN tạm dẫn đầu bảng B tại ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2026-2027. Ngày 19.11 trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN thi đấu lượt trận thứ 2, chạm trán với CLB Johor Darul Tazim (Malaysia).