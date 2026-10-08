CLB TP.HCM I đánh bại Than KSVN, tiếp tục đứng đầu giải vô địch quốc gia

Trên sân nhà, CLB TP.HCM I tiếp đón Than KSVN trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua ngôi đầu. Dù được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Đoàn Thị Kim Chi gặp không ít khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và quyết tâm của đội khách.

Thùy Trang (áo đỏ) chơi đầy cố gắng Ảnh: HẠNH AN

Trong 45 phút đầu tiên, CLB TP.HCM I chủ động kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép về phía khung thành Than KSVN. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách thi đấu tập trung, khiến nhà đương kim vô địch không thể tìm được bàn thắng mở tỷ số. Sau giờ nghỉ, CLB TP.HCM I tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 65 khi Trần Thị Thu Xuân ghi bàn mở tỷ số. Đáng chú ý, đây là màn tỏa sáng của Thu Xuân trong lần đối đầu đội bóng cũ Than KSVN.

Đội TP.HCM I thắng 1-0

Trong khoảng thời gian còn lại, Than KSVN nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự CLB TP.HCM I. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0 và có thêm 3 điểm quan trọng.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Hà Nội I có chuyến làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam. Đội bóng thủ đô bất ngờ nhận bàn thua ngay ở phút thứ 3 sau tình huống Nguyễn Thị Thương đá phản lưới nhà.

Không bị ảnh hưởng bởi bàn thua sớm, Hà Nội I nhanh chóng tổ chức lại thế trận và có bàn gỡ hòa ở phút 30. Đội trưởng Phạm Hải Yến là người lập công, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Hai đội tiếp tục chơi giằng co trong những phút còn lại của hiệp 1 nhưng không có thêm bàn thắng.

Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước. Phút 47, Đào Thị Ngân ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Bị dẫn bàn, Hà Nội I đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Phút 69, Phạm Hải Yến tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai trong trận, đưa tỷ số về 2-2. Trong những phút còn lại, hai đội đều có cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T không gặp nhiều khó khăn trong cuộc tiếp đón CLB TP.HCM II. Đội bóng xứ chè thi đấu chủ động và giành chiến thắng 4-0 nhờ các pha lập công của Thúy Hằng, Bích Thùy, Mỹ Anh và Thu Trang.