Nguồn tài chính chỉ đủ ‘nuôi’ CLB Thanh Hóa một mùa giải, tương lai chưa biết ra sao

Khó khăn, thiếu thốn trăm bề

Ngày 8.10, ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các ngành liên quan đã nghe Sở VH-TT-DL Thanh Hóa báo cáo về công tác phát triển bóng đá Thanh Hóa trong thời gian tới, đặc biệt là tình hình đội bóng đá Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Ông Đầu Thanh Tùng (người đứng), Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, ngành liên quan tìm cách duy trì đội bóng đá Thanh Hóa ẢNH: M.HIẾU

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cơ sở vật chất và nguồn tài chính phục vụ cho đội bóng Thanh Hóa còn nhiều khó khăn. Thực trạng hiện nay, như hệ thống dàn đèn tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa chưa đáp ứng tiêu chuẩn của bóng đá chuyên nghiệp và tiêu chí cấp phép của AFC; các đội bóng đá trẻ chưa có sân tập; kinh phí duy trì đội bóng chuyên nghiệp còn khó khăn, trong khi CLB chưa tìm kiếm được hợp đồng tài trợ lớn.

Phải xây dựng lại mô hình phát triển bền vững

Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đội bóng đá Thanh Hóa duy trì được đến nay là nỗ lực lớn của ngành văn hóa và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, với tình hình tài chính, cơ sở vật chất và các điều kiện khác như hiện nay mới đáp ứng yêu cầu trước mắt cho mùa giải 2026 – 2027, không thể duy trì cho những mùa giải sau. Do đó, cần thiết phải xây dựng mô hình phát triển bóng đá ổn định, bền vững.

Ông Tùng đề nghị Sở VH-TT-DL làm đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành và câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chờ phát sinh vấn đề mới xử lý.

Ông Nguyễn Duy Tự (người đứng), Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa báo cáo về tình hình đội bóng đá Thanh Hóa ẢNH: M.HIẾU

Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện cơ chế sử dụng sân vận động tỉnh, tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chiếu sáng và cơ sở vật chất phục vụ thi đấu; đồng thời làm rõ mô hình quản trị, nguồn lực tài chính, đào tạo trẻ và phương án huy động xã hội hóa.

Trước đó, từ ngày 18.8, Công ty CP phát triển bóng đá Thanh Hóa chính thức nhận chuyển giao nguyên trạng câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thanh Hóa từ Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa thành lập và tiếp nhận đội bóng từ năm 2020, do ông Cao Tiến Đoan làm chủ tịch đội bóng. Bầu Đoan là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á – người đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm trong đấu giá tài sản và trốn thuế.

Kể từ tháng 8.2025 khi ông Đoan dính vào bê bối bị cơ quan công an điều tra, tình hình tài chính của đội bóng xứ Thanh ngày càng xa sút, các cầu thủ, ban huấn luyện phải chịu cảnh bị nợ, chậm lương, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của họ.