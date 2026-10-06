Bài học từ FIFA ASEAN CUP 2026, đội tuyển Việt Nam cần cải thiện gì cho Asian Cup 2027?

Thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba vào chiều 5.10 khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả ấy cũng mở ra một cái nhìn toàn diện hơn về màn thể hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong suốt giải đấu. Việt Nam có những điểm sáng như ở đóng góp của các cầu thủ trẻ và nhân tố mới, cùng màn ngược dòng thắng Pakistan 4-2. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn không ít hạn chế cần sớm được giải quyết.

Những hạn chế sau 4 trận đấu

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với lực lượng thiếu hụt khi Văn Vĩ chưa bình phục chấn thương, Thành Chung rút lui do quá tải, còn Quang Hải gặp chấn thương cổ chân trái.

Trong giải đấu, đội tuyển tiếp tục mất Xuân Son vì rách cơ đùi sau ở trận ra quân gặp Philippines. Hoàng Hên chấn thương ở trận Pakistan và vắng mặt trước Malaysia, Đình Bắc chưa đạt thể trạng tốt nhất, còn Việt Anh vẫn đá chính dù gặp vấn đề ở vùng đùi.

Những tổn thất liên tiếp thu hẹp lựa chọn của HLV Kim Sang-sik, đồng thời cho thấy khó khăn trong việc tìm người thay thế các trụ cột. Trên hàng công, hiệu quả tấn công chưa được duy trì ổn định. Việt Nam khó tạo cơ hội rõ ràng trước Philippines, phối hợp thiếu liền mạch trong hiệp một gặp Pakistan trước khi ghi bốn bàn sau giờ nghỉ. Ở hai trận gặp Thái Lan và Malaysia, đội tuyển đều không ghi bàn.

Đội tuyển Việt Nam trắng tay tại FIFA ASEAN CUP 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Khi thiếu Xuân Son, đội tuyển Việt Nam cũng thiếu một điểm tựa phía trên để giữ bóng, thu hút hậu vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ chưa hiệu quả từ tuyến giữa khiến các tiền đạo dễ bị cô lập, làm giảm khả năng phối hợp và tiếp cận khung thành đối phương.

Ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam nhận năm bàn thua qua bốn trận. Trước Pakistan, đội tuyển bị dẫn bàn sau một đường chuyền về thiếu an toàn trong hiệp một, rồi tiếp tục thủng lưới cuối trận khi đang dẫn 3-1. Những tình huống này cho thấy Việt Nam vẫn có thời điểm xử lý thiếu an toàn và để đối thủ tìm được cơ hội ghi bàn. Những hạn chế đã bộc lộ tại FIFA ASEAN Cup càng đáng lưu ý khi Việt Nam chuẩn bị bước vào sân chơi châu lục.

Hướng đến ASIAN Cup

Tại Asian Cup 2027, Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội Hàn Quốc, UAE và Yemen. Đội tuyển Hàn Quốc sẽ là bài kiểm tra rất lớn cho khả năng chịu áp lực và tổ chức thế trận của Việt Nam. Trước UAE và Yemen, đội tuyển cũng cần tính toán cách tiếp cận phù hợp, vừa tìm kiếm bàn thắng vừa giữ sự chắc chắn phía sau.

Nhìn từ FIFA ASEAN Cup, quá trình chuẩn bị không chỉ nằm ở việc chờ các trụ cột hồi phục. Đội tuyển Việt Nam cần có những phương án thay thế hiệu quả hơn, cải thiện sự phối hợp giữa tuyến giữa và hàng công, đồng thời giữ cự ly đội hình hợp lý và bọc lót tốt hơn khi mất bóng.

Những điểm sáng tại giải vẫn là cơ sở để kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh tại Asian Cup sẽ phụ thuộc nhiều vào việc thầy trò HLV Kim Sang-sik khắc phục những hạn chế này và duy trì sự ổn định trong từng trận đấu như thế nào.