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    Indonesia hạ Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026
    VideoThể thao

    Indonesia hạ Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Indonesia vượt qua Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 qua 120 phút, qua đó giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

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