Indonesia hạ Thái Lan trên chấm luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn Tin liên quan Highlight đội tuyển Indonesia - Thái Lan: Luân lưu định đoạt ngôi vương FIFA ASEAN CupIndonesia và Thái Lan tạo nên trận chung kết kịch tính khi hòa 2-2 sau 120 phút. Trên chấm luân lưu, đội chủ nhà Indonesia bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 4-2, qua đó đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026.HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam tụt điểm sau trận thua MalaysiaĐội tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia, lỡ tấm HCĐ FIFA ASEAN Cup Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Đội tuyển Indonesia Đội tuyển thái lan FIFA ASEAN Cup 2026 vô địch FIFA ASEAN Cup 2026
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