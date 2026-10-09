AFC ấn định ngày bốc thăm vòng loại World Cup 2030, Việt Nam không đối đầu Thái Lan: Tại sao?

Vòng loại World Cup 2030 châu Á thi đấu như hệ thống cũ

Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á dự kiến sẽ giữ nguyên như hệ thống thi đấu hiện tại, trong khi chờ các kế hoạch điều chỉnh thể thức vòng loại tiếp theo có liên quan đến giải AFC Nations League.

Đội tuyển Việt Nam nằm trong tốp 18 đội hàng đầu châu Á, có thuận lợi tại lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2030 Ảnh: Minh Hoàng

Hiện tại, vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ bắt đầu với vòng loại thứ nhất sẽ dành cho 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46 ở châu Á, dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA được cập nhật ngày 7.10. Các đội này sẽ bắt cặp thi đấu loại trực tiếp (lượt đi và về). 10 đội thắng giành quyền đi tiếp.

10 đội thắng này cùng 26 đội có thứ hạng cao ở châu Á (từ 1 đến 26), sẽ hình thành tổng cộng 36 đội vào vòng loại hai.

Trong đó, nhóm 26 đội hàng đầu châu Á dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, ở khu vực Đông Nam Á có 6 đội gồm Thái Lan (93 thế giới, 14 châu Á), Việt Nam (99 thế giới, 17 châu Á), Indonesia (116 thế giới, 21 châu Á), Malaysia (133 thế giới, 23 châu Á) và Philippines (136 thế giới, 25 châu Á), sẽ vào vòng loại hai.

Tuy nhiên, AFC sẽ phân chia 18 đội tốp đầu châu Á trong tổng cộng 36 đội vào vòng loại hai để phân chia các nhóm hạt giống trước khi bốc thăm chia bảng.

Vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á với 36 đội, chia thành 9 bảng, mỗi bảng 4 đội, hai đội xếp nhất nhì bảng sẽ giành quyền vào vòng loại ba. Vòng loại ba khu vực châu Á có tổng cộng 18 đội, và chia tiếp thành 3 bảng đấu để tranh các vé vào vòng chung kết.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào vòng loại hai

Dựa trên vị trí hiện nay trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm nhóm hạt giống số 2 tương tự như tại vòng loại hai World Cup 2026. Khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 95 thế giới và 15 châu Á. Đội tuyển Thái Lan cũng khi đó (xếp hạng 113 thế giới và 21 châu Á) nằm nhóm hạt giống số 3, còn Indonesia (150 thế giới, 28 châu Á) ở nhóm hạt giống thứ 4.

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam nằm cùng nhóm hạt giống tại vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á Ảnh: Ngọc Linh

Nhưng ở vòng loại World Cup 2030, tình thế đã thay đổi đôi chút, khi Thái Lan trở lại vị trí số 1 Đông Nam Á và vào tốp 15 châu Á, được nằm nhóm hạt giống số 2 cùng với đội tuyển Việt Nam.

Như vậy, tại vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á, Việt Nam và Thái Lan sẽ tránh đối đầu nhau. Nhưng có thể gặp Indonesia, đội dự kiến sẽ nằm nhóm hạt giống số 3 cùng với Malaysia và Philippines.

Tại vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á, các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) trong bảng của mình; hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại ba tranh vé dự vòng chung kết (18 đội), và chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2032.

Dự kiến 2 nhóm hạt giống gồm 18 đội tốp đầu khu vực châu Á cho vòng loại hai World Cup 2030 (dựa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 10)

Nhóm 1: Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq, UAE.

Nhóm 2: Jordan, Oman, Syria, Palestine, Thái Lan, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam, Tajikistan.