Olaha Mạnh Đức tự giới thiệu với HLV Kim Sang-sik

Cú sút xa phá lưới Ratchaburi

Đêm 7.10 trên sân Ratchaburi (Thái Lan), tiền đạo Olaha Mạnh Đức đã ghi dấu ấn đậm nét với cú sút xa vào góc cao mở tỷ số 1-0 cho CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) ở phút 48. Trước đó, tiền đạo vừa trở thành công dân VN cũng đã khiến người xem nín thở với cú ra chân bất ngờ từ ngoài vòng cấm rất căng đưa bóng dội cột dọc.

Trong suốt hơn 90 phút trận ra quân của CLB CA TP.HCM ở đấu trường Shopee Cup 2026 - 2027, Mạnh Đức là cái tên nổi bật nhất bởi những pha xử lý ít chạm cực kỳ hợp lý, luôn tạo ra sức ép thường trực lên hàng thủ CLB Ratchaburi. Không chỉ thế, cầu thủ 29 tuổi này còn chơi rất rộng, luôn tham gia hỗ trợ phòng ngự rất tốt, giúp cánh trái của CLB CA TP.HCM được che chắn hiệu quả. Bàn thắng của Mạnh Đức đã đến khi anh bất ngờ bỏ biên để bó vào trong khiến hàng thủ Ratchaburi rối loạn.

Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép quan trọng cho đội tuyển VN Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Màn trình diễn ấn tượng của Olaha Mạnh Đức đã giúp anh nhận được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu của BTC. Qua đó anh tự giới thiệu mình với HLV Kim Sang-sik, người đang tìm kiếm chân sút xuất sắc bổ sung cho đội tuyển VN.

Đủ điều kiện khoác áo đội tuyển VN

Toàn bộ dữ liệu chơi bóng của Olaha Mạnh Đức đã và đang thường xuyên được cập nhật đến ban huấn luyện của đội tuyển VN. Vào lúc này, Mạnh Đức đã xác nhận sinh sống tại VN trên 5 năm, đồng nghĩa anh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển VN kể từ kỳ FIFA Days tháng 11 tới. Chân sút cao 1,86 m được kỳ vọng sẽ đánh dấu lần ra mắt khán giả khi đội tuyển VN có 2 trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan vào giữa tháng 11.

Với vốn kinh nghiệm thi đấu ở VN gần 1 thập niên, Mạnh Đức sẽ không tốn quá nhiều thời gian để hòa nhập trong tập thể đã có những đồng đội ở CLB CA TP.HCM là Lê Giang Patrik, Minh Hoàng, Đăng Khoa, Nhật Minh… Anh sẽ là sự bổ sung cực kỳ đáng chờ đợi cho đội tuyển VN nhờ đẳng cấp chơi bóng đã được chứng minh, cùng nền tảng thể lực và kỹ thuật tuyệt vời. Đặc biệt, khả năng có thể chơi tốt mọi vị trí tấn công của Mạnh Đức sẽ cung cấp cho HLV Kim Sang-sik thêm rất nhiều sự lựa chọn chiến thuật.

Mạnh Đức sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu được tạo điều kiện khai thác khả năng dứt điểm từ ngoài vùng cấm. Hai tình huống chân sút này bất ngờ bó vào trong sút xa (1 bàn thắng, 1 dội cột) trước CLB Ratchaburi chính là điều đội tuyển VN đang thiếu. Đặc biệt, tinh thần vì tập thể sẽ giúp Mạnh Đức trở thành đối tác hiệu quả với Xuân Son, nhất là khi sự cơ động của anh sẽ giúp đội tuyển VN dễ dàng thay đổi sơ đồ giữa 2 và 3 tiền đạo để lối chơi trở nên biến hóa hơn tại Asian Cup 2027.