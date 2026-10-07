Nhận định bóng đá CLB Ratchaburi vs CLB Công an TP.HCM hôm nay: Đại chiến mở màn Shopee Cup!

CLB Công an TP.HCM hứng khởi chuẩn bị cho trận ra quân Shopee Cup Ảnh: CLB Công an TP.HCM

CLB Công an TP.HCM tự tin ra biển lớn

Vào lúc 19 giờ ngày 7.10, CLB Công an TP.HCM sẽ khởi đầu hành trình chinh phục Shopee Cup 2026 - 2027 bằng chuyến làm khách hứa hẹn rất kịch tính trên đất Thái Lan của đội bóng Ratchaburi FC.

Ratchaburi FC là một đối thủ giàu kinh nghiệm và có tiềm lực ổn định tại Thai League 1 - đấu trường số một Thái Lan. Dù nằm cách Bangkok hơn 100 km, nhưng đây là đội bóng được đầu tư mạnh mẽ với đội hình được định giá khoảng 7,4 triệu euro (khoảng 261 tỉ đồng), thuộc nhóm các CLB có tham vọng lớn tại Thái Lan.

Chuyến làm khách của CLB Công an TP.HCM sẽ càng thách thức khi đội chủ nhà sở hữu 8 cầu thủ từng hoặc đang khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tất nhiên, họ rất máu lửa cho trận mở màn Shoppee Cup.

Tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Cường (bìa trái) và Quang Kiệt sẵn sàng xung trận ảnh: CLB Công an TP.HCM

Có thể kể tên tiền đạo Bruno Mendes, tiền vệ Ekanit Panya, Thanawat Suengchitthawon hay thủ thành kinh nghiệm Kampol Pathomakkakul là nòng cốt của đội bóng từng giành chức vô địch Cúp quốc gia Thái Lan (Thai FA Cup), mùa giải trước vào tới tứ kết AFC Champions League 2.

Lê Giang Patrik và 2 tuyển thủ trẻ sẵn sàng xung trận

Tin vui cho CLB Công an TP.HCM là những ngôi sao đội tuyển Việt Nam như Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nhật Minh đã kịp có mặt tại Ratchaburi vào chiều 6.10, để sẵn sàng cho trận mở màn đấu trường khu vực của đại diện thành phố.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất kịch tính, khi đội bóng chủ nhà Ratchaburi FC sở hữu cách chơi bóng cực kỳ bản lĩnh, kỷ luật và giàu kinh nghiệm, đặc biệt rất giàu sức bật ở những phút cuối trận.

Nhưng CLB Công an TP.HCM cũng có điểm tựa cho sự tự tin khi những ngôi sao U.23 Việt Nam như Quốc Cường, Quang Kiệt đã sớm có mặt ở Ratchaburi và nhẹ nhàng nuốt trọn giáo án của HLV Arthur.

Trung vệ Gia Bảo trong buổi tập tại Ratchaburi ngày 6.10 ảnh: CLB Công an TP.HCM

Sự trở lại của đội trưởng Lê Giang Patrik và 2 tiền đạo Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa vào chiều 6.10 sẽ giúp đội càng thêm quyết tâm.

Tất nhiên, bài toán lớn nhất của HLV Arthur sẽ là làm sao để những ngôi sao đội tuyển Việt Nam kể trên sẽ kịp hồi phục thể lực, để có thể góp mặt một cách hiệu quả cho trận đấu quan trọng này.

HLV Arthur Diles chia sẻ: "Đây là một cột mốc lịch sử đối với CLB Công an TP.HCM, người hâm mộ và cả thành phố của chúng tôi. Chúng tôi muốn trở thành một tập thể chơi tấn công chủ động và không sợ hãi, bất kể đối thủ là ai, thi đấu ở đâu".

Tiền đạo Jason Cummings cũng đầy quyết tâm: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ từ Việt Nam cũng như sự cổ vũ của toàn thể người hâm mộ".



