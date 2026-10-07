    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Nhận định bóng đá CLB Ratchaburi vs CLB Công an TP.HCM hôm nay: Đại chiến mở màn Shopee Cup!

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo

    CLB Công an TP.HCM sẽ khởi đầu hành trình Shopee Cup mùa 2026 - 2027 bằng chuyến làm khách trên đất Thái trước CLB Ratchaburi FC có thực lực đáng gờm.

    Nhận định bóng đá CLB Ratchaburi vs CLB Công an TP.HCM hôm nay: Đại chiến mở màn Shopee Cup!- Ảnh 1.

    CLB Công an TP.HCM hứng khởi chuẩn bị cho trận ra quân Shopee Cup

    Ảnh: CLB Công an TP.HCM

    CLB Công an TP.HCM tự tin ra biển lớn

    Vào lúc 19 giờ ngày 7.10, CLB Công an TP.HCM sẽ khởi đầu hành trình chinh phục Shopee Cup 2026 - 2027 bằng chuyến làm khách hứa hẹn rất kịch tính trên đất Thái Lan của đội bóng Ratchaburi FC.

    Ratchaburi FC là một đối thủ giàu kinh nghiệm và có tiềm lực ổn định tại Thai League 1 - đấu trường số một Thái Lan. Dù nằm cách Bangkok hơn 100 km, nhưng đây là đội bóng được đầu tư mạnh mẽ với đội hình được định giá khoảng 7,4 triệu euro (khoảng 261 tỉ đồng), thuộc nhóm các CLB có tham vọng lớn tại Thái Lan.

    Chuyến làm khách của CLB Công an TP.HCM sẽ càng thách thức khi đội chủ nhà sở hữu 8 cầu thủ từng hoặc đang khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Tất nhiên, họ rất máu lửa cho trận mở màn Shoppee Cup.

    Nhận định bóng đá CLB Ratchaburi vs CLB Công an TP.HCM hôm nay: Đại chiến mở màn Shopee Cup!- Ảnh 2.

    Tuyển thủ U.23 Việt Nam Quốc Cường (bìa trái) và Quang Kiệt sẵn sàng xung trận

    ảnh: CLB Công an TP.HCM

    Có thể kể tên tiền đạo Bruno Mendes, tiền vệ Ekanit Panya, Thanawat Suengchitthawon hay thủ thành kinh nghiệm Kampol Pathomakkakul là nòng cốt của đội bóng từng giành chức vô địch Cúp quốc gia Thái Lan (Thai FA Cup), mùa giải trước vào tới tứ kết AFC Champions League 2.

    Lê Giang Patrik và 2 tuyển thủ trẻ sẵn sàng xung trận

    Tin vui cho CLB Công an TP.HCM là những ngôi sao đội tuyển Việt Nam như Lê Giang Patrik, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nhật Minh đã kịp có mặt tại Ratchaburi vào chiều 6.10, để sẵn sàng cho trận mở màn đấu trường khu vực của đại diện thành phố.

    Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất kịch tính, khi đội bóng chủ nhà Ratchaburi FC sở hữu cách chơi bóng cực kỳ bản lĩnh, kỷ luật và giàu kinh nghiệm, đặc biệt rất giàu sức bật ở những phút cuối trận.

    Nhưng CLB Công an TP.HCM cũng có điểm tựa cho sự tự tin khi những ngôi sao U.23 Việt Nam như Quốc Cường, Quang Kiệt đã sớm có mặt ở Ratchaburi và nhẹ nhàng nuốt trọn giáo án của HLV Arthur.

    Nhận định bóng đá CLB Ratchaburi vs CLB Công an TP.HCM hôm nay: Đại chiến mở màn Shopee Cup!- Ảnh 3.

    Trung vệ Gia Bảo trong buổi tập tại Ratchaburi ngày 6.10

    ảnh: CLB Công an TP.HCM

    Sự trở lại của đội trưởng Lê Giang Patrik và 2 tiền đạo Williams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa vào chiều 6.10 sẽ giúp đội càng thêm quyết tâm.

    Tất nhiên, bài toán lớn nhất của HLV Arthur sẽ là làm sao để những ngôi sao đội tuyển Việt Nam kể trên sẽ kịp hồi phục thể lực, để có thể góp mặt một cách hiệu quả cho trận đấu quan trọng này.

    HLV Arthur Diles chia sẻ: "Đây là một cột mốc lịch sử đối với CLB Công an TP.HCM, người hâm mộ và cả thành phố của chúng tôi. Chúng tôi muốn trở thành một tập thể chơi tấn công chủ động và không sợ hãi, bất kể đối thủ là ai, thi đấu ở đâu".

    Tiền đạo Jason Cummings cũng đầy quyết tâm: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ từ Việt Nam cũng như sự cổ vũ của toàn thể người hâm mộ".


    Tin liên quan

    Lịch thi đấu bảng E - Asian Cup 2027 mới nhất, kênh phát độc quyền: Việt Nam gặp ai, ngày nào?

    Lịch thi đấu bảng E - Asian Cup 2027 mới nhất, kênh phát độc quyền: Việt Nam gặp ai, ngày nào?

    Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng E với 2 ông lớn Hàn Quốc, UAE và đối thủ Yemen với mục tiêu chinh phục cột mốc lọt vào tứ kết ở giải năm 2019.

    Đội tuyển Việt Nam đấu Đài Loan, Kyrgyzstan tại sân Thiên Trường: Ông Kim làm lại nhân sự

    Công Phượng ghi bàn giúp TP.Đồng Nai FC thắng ngược nghẹt thở, CLB CAND và SLNA cũng đi tiếp

    Khám phá thêm chủ đề

    Tiến Linh Lê Giang Patrik Williams Minh Hoàng Ngô Đăng Khoa Gia Bảo Qiuang Kiệt Nhật Minh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận