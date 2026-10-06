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    Thể thaoBóng đá Việt Nam
    Cúp quốc gia

    Công Phượng ghi bàn giúp TP.Đồng Nai FC thắng ngược nghẹt thở, CLB CAND và SLNA cũng đi tiếp

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Đội trưởng Công Phượng không phụ lòng kỳ vọng người hâm mộ khi ghi bàn giúp TP.Đồng Nai FC đánh bại Bình Minh Sài Gòn 4-3 để có chiến thắng đầu tiên của mùa giải mới, qua đó bước vào vòng trong Cúp quốc gia 2027 - 2027.
    Công Phượng ghi bàn giúp TP.Đồng Nai FC thắng ngược nghẹt thở, CLB CAND và SLNA cũng đi tiếp- Ảnh 1.

    Niềm vui của Công Phượng khi giúp TP.Đồng Nai FC chiến thắng

    ảnh: TP.Đồng Nai FC

    Công Phượng ghi bàn cho TP.Đồng Nai FC

    Trong trận đấu trên sân Bình Phước chiều nay 6.10, Công Phượng ghi bàn phút 53, góp phần vào chiến thắng 4-3 rất quan trọng, không chỉ giúp TP.Đồng Nai FC có chiến thắng đầu mùa, mà còn giúp "Chiến binh xanh" bước vào vòng tiếp theo ở Cúp quốc gia.

    Trận đấu đã khởi đầu thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng khi Lưu Tự Nhân mở tỷ số ở phút 16. Nhưng đội chủ nhà TP.Đồng Nai FC sau đó đã nhận 2 bàn choáng váng ở các phút 24 và 35, dẫn đến bị dẫn 1-2 sau hiệp 1.

    Trong hoàn cảnh khó khăn, đội trưởng Công Phượng đã lên tiếng đúng lúc bằng tình huống chớp thời cơ dứt điểm cận thành để gỡ hòa 2-2 ở phút 53, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà.

    Công Phượng ghi bàn giúp TP.Đồng Nai FC thắng ngược nghẹt thở, CLB CAND và SLNA cũng đi tiếp- Ảnh 2.

    TP.Đồng Nai FC đã có cuộc lội ngược dòng trước Bình Minh Sài Gòn

    ảnh: TP.Đồng Nai FC

    Bàn thắng của Công Phượng đã giúp đẩy cao tinh thần cho các cầu thủ chủ sân Bình Phước, để từ đó Quốc Lộc nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 56, trước khi Ivan ấn định chiến thắng 4-3 bằng pha lập công ở phút 77.

    Một chiến thắng vất vả khi Bình Minh Sài Gòn đã chơi một trận ngoan cường, thậm chí vẫn giằng co dù rời sân với chỉ 10 người. Nhưng quan trọng nhất, những "Chiến binh xanh" đã có thắng lợi đầu tay, để đi tiếp ở Cúp quốc gia.

    Cũng trong ngày hôm nay, SLNA đã có chiến thắng 2-0 trước CLB Lâm Đồng trong khi CLB CAND đã thắng đậm CLB Huế 4-1 để cùng nhau đi tiếp ở Cúp quốc gia 2026 - 2027.

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