Nhận định bóng đá HAGL vs Đà Nẵng: Không giải được bài toán phòng ngự, chủ nhà khó thắng

Đ IỂM YẾU

3 trận thua và 10 lần vào lưới nhặt bóng, đó là thống kê của HAGL trong giai đoạn mở màn mùa giải 2026-2027. Đội bóng phố núi thảm bại 0-4 trước Nam Định ngày ra quân, thua 0-3 trước Hải Phòng ngay sau đó (tại V-League), và gần nhất là thất bại 2-3 trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Hưng Yên tại Cúp quốc gia hôm 20.9.

HAGL (trái) cần nhanh chóng cải thiện khả năng phòng ngự ẢNH: CLB HAGL

Ở V-League 2026-2027, HAGL là đội phòng ngự kém nhất giải tính đến lúc này khi để thủng lưới tới 7 bàn. Có thể thấy yếu tố kéo lùi bước chân của HAGL lúc này là hàng phòng ngự. Tuyến dưới của đội chủ sân Pleiku đang mất phương hướng và quá dễ đổ vỡ trước các tình huống dồn ép của đối phương.

Trong bối cảnh "khát điểm", HAGL lại phải thi đấu xa nhà ở vòng 3. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi phải chinh chiến trên sân Quy Nhơn, bởi mặt sân Pleiku đang trong quá trình bảo dưỡng nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế - Gia Lai Cup. Không được thi đấu trên mặt sân quen thuộc và thiếu đi sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, HAGL chẳng khác nào phải đá một trận sân khách. Khó khăn lại càng chồng chất khi đối thủ của họ ở vòng đấu này là CLB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn vừa tạo ra cơn địa chấn khi đè bẹp đội bóng mạnh là CLB Nam Định tới 3-0 ở vòng 2 V-League, sau đó tiếp tục thể hiện bản lĩnh vững vàng bằng chiến thắng trước CLB Hà Nội trên chấm luân lưu tại Cúp quốc gia.

Q UÃNG NGHỈ QUÝ GIÁ

Quãng thời gian giải quốc nội tạm dừng trở thành một nhịp nghỉ đúng lúc đối với HAGL. Trận đấu gần nhất của họ ở sân chơi V-League diễn ra vào ngày 13.9, và trận đấu ở Cúp Quốc gia đã khép lại ngày 20.9. Khoảng thời gian trống lịch thi đấu này là một khoảng lặng quý giá đối với đội bóng phố núi. Đây là lúc để HLV Lê Quang Trãi cùng các cộng sự mổ xẻ những thất bại vừa qua, từ đó thực hiện các điều chỉnh cần thiết về mặt nhân sự và chiến thuật. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, quãng nghỉ này còn là cơ hội tốt để các cầu thủ HAGL xốc lại tinh thần và gia tăng sự gắn kết. Sự thấu hiểu, đồng lòng trong phòng thay đồ lúc này chính là nền tảng đầu tiên để xây dựng lại hàng thủ đã bộc lộ nhiều sơ hở của đội bóng phố núi.

Ngoài việc có thời gian nắn chỉnh hàng phòng ngự, hy vọng có điểm của HAGL tại Quy Nhơn còn đến từ một điểm sáng hiếm hoi từ mặt trận tấn công. Niềm tin ấy đang được đặt lên đôi chân của ngoại binh Matheus Lucas. Giữa tình cảnh u ám với 3 thất bại của đội nhà, tiền đạo này vẫn biết cách tạo ra điểm nhấn. Cú đúp bàn thắng vào lưới CLB Hưng Yên tại Cúp Quốc gia cho thấy chân sút gốc Brazil đang có phong độ cao. Anh được đánh giá có khả năng chọn vị trí và hoạt động độc lập cực tốt. Khi tuyến dưới HAGL chưa thể mang lại an tâm tuyệt đối, sự sắc bén của Matheus Lucas vừa giải quyết khâu tấn công, đồng thời gây áp lực ngược để giảm tải sức ép cho hàng phòng ngự đội nhà. Chạm trán CLB Đà Nẵng đang hừng hực khí thế, HAGL nếu cải thiện được điểm yếu phòng ngự và Matheus Lucas duy trì phong độ ghi bàn, đội bóng phố núi hoàn toàn có thể nghĩ đến điểm số đầu tiên tại V-League mùa này.