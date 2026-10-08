Đối thủ của Việt Nam tại Asian Cup bất đồng nội bộ, một loạt trụ cột suýt bỏ đội tuyển Hàn Quốc

Nội bộ đội tuyển Hàn Quốc bất đồng âm ỉ từ World Cup 2026

Theo tờ Sports Donga, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm đội tuyển Hàn Quốc dù họ vừa có trận thắng trước Uzbekistan tỷ số 2-0 ngày 6.10. Trận này, tiền đạo kỳ cựu Son Heung-min ghi 1 bàn để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, với 59 bàn, vượt qua kỷ lục của cựu danh thủ Cha Bum-kun ghi 58 bàn.

Son Heung-min trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng không dàn xếp được những bất đồng nội bộ Ảnh: Reuters

"Tuy nhiên, sau khi trận đấu với Uzbekistan kết thúc, phần lớn cầu thủ Hàn Quốc và HLV Moreno ra về, thì vẫn còn một vài cá nhân nán lại trong phòng thay đồ để thảo luận. Đó là 3 cầu thủ Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan, những trụ cột của đội và đang thi đấu cho các CLB hàng đầu tại châu Âu.

Cả 3 đã có cuộc thảo luận kín với ông Hyun Young-min, Trưởng ban Đội tuyển Hàn Quốc, xung quanh ý định chia tay đội tuyển của họ. Ông Hyun đã cố gắng xoa dịu và thuyết phục họ từ bỏ ý định chia tay đội tuyển", Sports Donga tường thuật dựa theo sự theo dõi của phóng viên từ hiện trường.

Sự việc xảy ra, sau khi đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Moreno có trận ra quân thắng Ecuador tỷ số 3-0 ngày 24.9. Nhưng trong 2 trận tiếp theo họ để thua đậm Uruguay tỷ số 1-4 (ngày 28.9) và hòa nhạt nhòa trước Venezuela với tỷ số 0-0 (ngày 2.10).

Các kết quả này khiến đội tuyển Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội. Trong khi ở nội bộ, trung vệ Kim Min-jae cũng lên tiếng chỉ trích công khai các đồng đội của mình đã không nỗ lực thi đấu. Còn tiền vệ Hwang In-beom nghẹn ngào nói: "Có rất nhiều điều ở đội tuyển quốc gia cần thay đổi, nhưng lại chẳng có ai giúp đỡ cả", theo trích dẫn của Sports Donga.

Hai cầu thủ này cùng tiền đạo Hwang Hee-chan sau đó có thông tin muốn từ giã đội tuyển vì bất mãn, cũng theo Sports Donga. Tuy nhiên, họ thay đổi ý định sau cuộc nói chuyện với quan chức của KFA.

Đội tuyển Hàn Quốc bất đồng sâu sắc từ World Cup 2026 và là nguyên nhân khiến HLV Hong Myung-bo bị sa thải Ảnh: Reuters

Vụ việc này khiến báo chí Hàn Quốc tin rằng, những bất đồng nội của đội tuyển âm ỉ từ World Cup 2026 sau một thời gian tạm lắng xuống, giờ đã bắt đầu được thổi bùng trở lại.

Kênh SBS cho biết, vụ việc liên quan đến 3 cầu thủ Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội bộ đã tồn tại từ lâu. Được biết, họ đã bày tỏ sự không hài lòng về phong cách lãnh đạo của Son Heung-min, do cảm thấy những lo ngại của mình vẫn chưa được giải quyết kể từ sau World Cup 2026.

Tình thế hiện nay vẫn chưa rõ tương lai sắp tới của đội tuyển Hàn Quốc ra sao, bao gồm chuyện bất đồng nội bộ khi 3 cầu thủ Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan công khai lên tiếng nói về nội tình của đội. Bên cạnh đó, việc HLV tạm quyền Moreno có được ký hợp đồng đến Asian Cup 2027 hay không vẫn đang bỏ ngỏ. Hợp đồng của HLV Moreno với Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) chỉ kéo dài 3 tháng và sẽ hết hạn vào đầu tháng 11 tới đây.

Hàn Quốc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 ngày nào?

Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Hàn Quốc nằm bảng E cùng đội tuyển Việt Nam, còn có UAE và Yemen. Đội tuyển Hàn Quốc ra quân với trận gặp Yemen ngày 10.1.2027. Sau đó gặp đội tuyển Việt Nam ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp UAE ngày 20.1.2027.

Sau lịch thi đấu FIFA Days tháng 9 và 10, với chuỗi 4 trận đấu "thử việc" HLV Moreno, đội tuyển Hàn Quốc thắng 2, hòa 1 và thua 1.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho lịch thi đấu FIFA Days tháng 11 hướng đến Asian Cup 2027 vẫn đang bỏ ngỏ, sau khi nội bộ đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục xảy ra bất đồng và thực tế vẫn chưa có HLV dài hạn.

Theo Sports Donga, KFA cần phải giải quyết mâu thuẫn nội bộ đội tuyển Hàn Quốc trước nhất, nếu không tình hình sẽ khiến khả năng thành công của đội tại Asian Cup là một dấu hỏi rất lớn. Trong đó, vai trò lãnh đạo của đội trưởng Son Heung-min đang bị lung lay dữ dội.