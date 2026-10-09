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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Lộ diện kênh phát và lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Kyrgyzstan mới nhất: Quyết đoạt vé châu Á

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam mới nhất sẽ là trận thư hùng mang tính 'sống còn' với đối thủ lớn nhất U.17 Kyrgyzstan để đoạt vé dự VCK U.17 châu Á 2027 với những lợi thế rất lớn.
    Lộ diện kênh phát và lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Kyrgyzstan mới nhất: Quyết đoạt vé châu Á- Ảnh 1.

    Khánh Chi ghi đến 6 bàn giúp U.17 Việt Nam thắng cực đậm U.17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0

    ảnh: VFF

    U.17 nữ Việt Nam không cầu hòa

    Sau 2 vòng đấu đầu tiên, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam đã thể hiện được thực lực khi đang toàn thắng, ghi đến 26 bàn thắng và không một lần để thủng lưới.

    Hiệu số vượt trội đang giúp thầy trò HLV Okiyama Mashahiko tạm xếp đầu bảng D, có cùng 6 điểm như kình địch U.17 Kyrgyzstan nhưng đứng trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại (26-0 so với 20-1).

    Điều này đồng nghĩa đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sẽ chắc chắn xếp nhất bảng D và đoạt vé dự VCK U.17 nữ châu Á 2027 nếu không thua trong trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 11.10.

    Lộ diện kênh phát và lịch thi đấu U.17 nữ Việt Nam - Kyrgyzstan mới nhất: Quyết đoạt vé châu Á- Ảnh 2.

    Khánh Chi (11) và Quỳnh Lâm sẽ là 2 mũi tấn công chủ lực cho U.17 Việt Nam

    Ảnh: VFF

    Cộng thêm được chơi trên sân nhà Bà Rịa sẽ là những lợi thế rất lớn để thầy trò HLV Okiyama Mashahiko tự tin bước vào trận quyết đấu với đối thủ U.17 Kyrgyzstan có thể hình, thể lực rất tốt.

    Tuy nhiên, trước khi bóng lăn không thể nói trước điều gì. Đặc biệt, BHL phải tính đến điều kiện thời tiết thất thường những ngày này, liên tục mưa lớn trong giấc chiều tối khiến 2 trận gần nhất của U.17 nữ Việt Nam phải tạm hoãn từ 15 đến 30 phút.

    Do đó, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là tự tin nhập cuộc bằng lối chơi tự tin kiểm soát bóng, tấn công mạnh mẽ và chủ động tìm kiếm bàn thắng nhờ phong độ cao của Khánh Chi, Quỳnh Lâm... để dứt điểm trận đấu chứ không cầu hòa.

    Trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên kênh TV360 và kênh YouTube của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

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