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    TV360 phát trực tiếp U.17 nữ Việt Nam - U.17 Kyrgyzstan hôm nay: ‘Chung kết’ cực hay

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Vào 18 giờ ngày 11.10, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam sẽ có trận 'chung kết' với đối thủ lớn nhất U.17 Kyrgyztan. Chủ nhà sẽ nỗ lực tối đa để đoạt vé duy nhất của bảng D dự VCK U.17 châu Á 2027 tại Trung Quốc.
    TV360 phát trực tiếp U.17 nữ Việt Nam - U.17 Kyrgyzstan hôm nay: ‘Chung kết’ cực hay- Ảnh 1.

    Khánh Chi đang có 6 bàn cho đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tại vòng loại U.17 nữ châu Á

    ảnh: VFF

    U.17 nữ Việt Nam nhắm lần thứ 3 dự VCK U.17 nữ châu Á

    Hành trình ấn tượng của đội tuyển U.17 nữ Việt Nam tại vòng loại U.17 nữ châu Á 2027 đang tiến đến thời khắc quyết định. Vào 18 giờ ngày 11.10 trên sân Bà Rịa, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ bước vào trận cầu then chốt gặp U.17 nữ Kyrgyzstan.

    Đây không chỉ là màn so tài phân định ngôi nhất bảng chung cuộc vòng loại bảng D, mà còn là tấm vé duy nhất đưa 1 trong 2 đội góp mặt tại VCK U.17 nữ châu Á sẽ tổ chức tại Trung Quốc vào năm sau.

    Sau 2 trận đầu, các cô gái trẻ của chúng ta đã thể hiện phong độ hủy diệt. Mở màn bằng chiến thắng 6-0 gọn gàng trước U.17 nữ Palestine, U.17 nữ Việt Nam tiếp tục gây chấn động với kỷ lục thắng 20-0 trước Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ 2.

    TV360 phát trực tiếp U.17 nữ Việt Nam - U.17 Kyrgyzstan hôm nay: ‘Chung kết’ cực hay- Ảnh 2.

    U.17 nữ Kyrgyzstan có thể hình và thể lực mạnh mẽ

    ảnh: VFF

    Chính màn trình diễn tấn công không ngừng nghỉ này đã mang về cho đội chủ nhà một lợi thế khổng lồ. Lúc này, cả U.17 nữ Việt Nam và U.17 nữ Kyrgyzstan đều có trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận.

    Tuy nhiên, với hiệu số bàn thắng bại lên tới +26 (hoàn toàn vượt trội so với +19 của U.17 nữ Kyrgyzstan), các cô gái Việt Nam đang ở ngôi đầu bảng D một cách thuyết phục, sau khi lập kỷ lục tỷ số thắng đậm nhất của các đội tuyển Việt Nam.

    Cục diện hiện tại đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Okiyama Masahiko chỉ cần một kết quả hòa là chính thức sở hữu tấm vé dự VCK tại Trung Quốc sang năm. Ngược lại, U.17 Kyrgyzstan bị dồn vào thế chân tường và buộc phải dốc toàn lực để tìm kiếm một chiến thắng.

    TV360 phát trực tiếp U.17 nữ Việt Nam - U.17 Kyrgyzstan hôm nay: ‘Chung kết’ cực hay- Ảnh 3.

    Đỗ Thị Hà Vi đã lập cú poker vào lưới U.17 nữ Quần đảo Bắc Mariana

    ảnh: VFF

    Đội bóng đến từ Trung Á cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Họ đã chứng tỏ thực lực đáng gờm qua chiến thắng đậm 18-0 trước U.17 nữ Quần đảo Bắc Mariana và 2-1 trước U.17 nữ Palestine. 

    Chắc chắn bước vào trận "chung kết" này, đội tuyển U.17 nữ Kyrgyzstan sẽ chơi tấn công quyết liệt, nhưng điều đó cũng mở ra không gian cho những pha phản công sắc bén cho U.17 nữ Việt Nam nhờ tốc độ của Khánh Chi, Hà Vi...

    Người hâm mộ có thể đồng hành và tiếp lửa cho các cô gái trẻ bằng cách đến sân Bà Rịa (TP.HCM) trực tiếp cổ vũ, hoặc theo dõi thông qua TV360 và kênh YouTube chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF Channel).

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    VCK U.17 NỮ CHÂU Á Khánh Chi Okiyama Masahiko U.17 nữ Kyrgyzstan Hà Vi Sân Bà Rịa

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