FPT Play phát trực tiếp trận Việt Nam đấu Đài Loan và Kyrgyzstan: Ai sẽ mua bản quyền trận gặp Qatar?

Các cầu thủ đã sẵn sàng thể hiện

Thông tin đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu giao hữu vào tháng 11 tới đây, nhân dịp FIFA Days, đã được VFF xác nhận. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik sẽ có những trận đấu giao hữu với các đối thủ phù hợp ở đợt tập trung nói trên. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để các tài năng của bóng đá Việt Nam nỗ lực thể hiện mình, tìm chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.

Tiến Linh đủ đẳng cấp trở lại đội tuyển Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Đấy là lý do mà đợt tập trung vào tháng 11 rất quan trọng, nhất là với nhóm các cầu thủ đang rất khát khao trở lại đội tuyển quốc gia như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, hoặc nhóm muốn có thêm một cơ hội nữa để chứng minh năng lực của bản thân, như Williams Minh Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Võ Hoàng Minh Khoa.

Ngoài ra, nhóm các cầu thủ sẽ hồi phục chấn thương trong những ngày tới đây, những tháng tới đây, chạy đua với thời gian để kịp hồi phục thể lực khoác áo đội tuyển Việt Nam cũng sẽ cố gắng thể hiện mình ở đợt tập trung vào tháng 11. Số này đáng kể có trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Thái Sơn.

Những tài năng trẻ khao khát bước lên sân khấu lớn hơn

Nhóm các tuyển thủ U.23 Việt Nam, từng chơi tốt ở các giải đấu quốc tế trong lứa tuổi này từ giữa năm 2025 đến nay, gồm giải U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 năm 2025, giải U.23 châu Á 2026, ASIAD 20 năm 2026, cũng muốn có cơ hội để bước lên đẳng cấp cao hơn, đẳng cấp đội tuyển quốc gia. Số những tài năng trong lứa tuổi 23 đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam, xứng đáng được thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam, có tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát.

Wiiliams Minh Hoàng sẽ có thêm cơ hội ở đội tuyển quốc gia Ảnh: Ngọc Linh

Sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, có thể nói những thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik chưa thành công. Đây là những thử nghiệm liên quan đến những vị trí lần đầu được thi đấu, hoặc trước đây ít thi đấu ở đội tuyển quốc gia, được ra sân thường xuyên trong những ngày vừa rồi, nhưng chưa làm hài lòng HLV Kim Sang-sik. Họ chưa làm hài lòng giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trong nước.

Nếu những thử nghiệm cũ đã thất bại, ông Kim sẽ tìm đến những thử nghiệm mới, qua đó cố gắng hoàn thiện đội hình của mình, hoàn thiện lối chơi do ông xây dựng, trước khi tạo ra một bộ khung tốt cho đội tuyển Việt Nam, hướng đến Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027). HLV Kim Sang-sik sẽ cho các cầu thủ cơ hội, chính những cầu thủ phải biết cách tận dụng cơ hội mà vị HLV người Hàn Quốc trao cho họ.

Xem phát trực tiếp ở đâu?

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giải bóng đá tạm hùng tại sân Thiên Trường với 2 đội khách mời là Đài Loan và Kyrgyzstan. Lịch thi đấu chưa được VFF ấn định nhưng dự kiến giải diễn ra trong các ngày 11.11, 13.11 và 15.11.

Một tin vui nữa là khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức các trận đấu giao hữu trong tháng 11.2026 của đội tuyển Việt Nam trên các hạ tầng của FPT Play. Đơn vị này đã thỏa thuận bản quyền với VFF về việc phát trực tiếp các trận đấu do VFF tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam.

Còn trận đấu giao hữu với Qatar ngày 5.1.2026 vì nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nên hiện chưa có đơn vị truyền thông nào mua bản quyền. Tuy nhiên, nguồn tin của Thanh Niên cho hay, có thể, một đơn vị tại Việt Nam sẽ liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Qatar (cơ quan tổ chức trận giao hữu khi đội tuyển tập huấn tại đây trước thềm Asian Cup) để đặt vấn đề mua bản quyền, tạo cơ hội cho khán giả trong nước được xem trận đấu quan trọng, được xem là bước tổng duyệt cuối cùng trước khi đội tuyển chính thức bước vào đấu trường lớn tại Ả Rập Xê Út.