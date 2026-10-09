Dự đoán tỷ số Hà Nội - Bắc Ninh: Người cũ gieo sầu cho cựu vương, ông Foiani thắng HLV Kewell?

Nhà cựu vương V-League CLB Hà Nội bước vào trận đấu với tân binh CLB Bắc Ninh trong tâm thế buộc phải có 3 điểm để chấm dứt khởi đầu tệ hại. Thua cả 2 trận đã qua, chỉ ghi được 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 7 lần, hàng loạt vấn đề của thầy trò HLV Harry Kewell đã lộ rõ: hàng thủ mất tổ chức, còn hàng công thì chưa đủ sắc bén để bù đắp.

Khoảng trống phía sau liên tục bị khoét sâu mỗi khi đội bóng Thủ đô dâng cao đội hình tìm bàn, cho thấy sự thiếu kết nối giữa các tuyến vẫn là vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết. Một đội bóng chủ động cầm trịch thế trận chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng khả năng dứt điểm sắc bén và khả năng đọc tình huống phản công của đối thủ, 2 yếu tố mà CLB Hà Nội đang thiếu hụt. Ngay cả HLV Kewell cũng từng thừa nhận đội bóng đã đánh mất sự vận hành ăn ý sau trận thua SLNA.

David Fisher đang hòa nhập nhanh ở CLB Bắc Ninh ẢNH: CLB BẮC NINH

Khó khăn của CLB Hà Nội càng thêm chồng chất khi Đỗ Hoàng Hên cần khoảng 3 tháng để điều trị, hồi phục chấn thương cơ gặp phải ở FIFA ASEAN Cup 2026. Với một đội bóng mới ghi được 2 bàn, việc vắng một mắt xích quan trọng ở hàng công thêm thời gian dài chỉ khiến bài toán tìm bàn thắng của thầy trò HLV Kewell thêm phần nan giải.

Ở phía bên kia, tân binh CLB Bắc Ninh đã có chiến thắng đầu tiên ở V-League khi vượt qua CLB Công an TP.HCM 1-0, rồi tiếp tục thắng Long An 3-2 tại Cúp quốc gia. Những kết quả ấy giúp đại diện vùng Kinh Bắc thêm tự tin trước chuyến làm khách này.

Đáng chú ý, CLB Bắc Ninh đang có sự phục vụ của David Fisher, tiền đạo từng khoác áo CLB Hà Nội mùa trước, ghi 4 bàn sau 15 trận cho đội bóng Thủ đô. Fisher hiện đang chơi khá tốt trong màu áo mới, và nếu anh tiếp tục duy trì phong độ ấy, CLB Hà Nội hoàn toàn có thể phải nhận trái đắng ngay trên sân nhà vì chính người cũ của mình. HLV Paulo Foiani nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi chặt chẽ, phòng ngự số đông và chờ đợi những tình huống phản công, trong đó Fisher được kỳ vọng là mũi nhọn tạo đột biến.

Nhìn chung, CLB Hà Nội, với lực lượng nhiều "sao", vẫn có cơ sở hướng tới 3 điểm, nhưng để làm được điều đó, chủ nhà cần thể hiện sự cải thiện rõ rệt cả về tổ chức cũng như hiệu quả trong tấn công, nhất là khi hàng thủ vẫn đang là điểm yếu lớn nhất và hàng công vừa mất thêm Hoàng Hên.

Dự đoán: CLB Hà Nội 1-2 CLB Bắc Ninh.