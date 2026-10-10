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    Ba ngoại binh chơi cực hay, HAGL bất ngờ thắng đậm CLB Đà Nẵng trong trận cầu '6 điểm'

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Ngày 10.10, sân Quy Nhơn đã chứng kiến dàn ngoại binh tỏa sáng giúp HAGL có chiến thắng đầu tiên ở V-League, trước đối thủ trực tiếp Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng tại vòng 3.
    Ba ngoại binh chơi cực hay, HAGL bất ngờ thắng đậm CLB Đà Nẵng trong trận cầu '6 điểm'- Ảnh 1.

    HAGL đã có chiến thắng đậm 3-0 trước CLB Đà Nẵng để có 3 điểm đầu tiên tại V-League 2026 - 2027

    ảnh: HAGL

    HAGL cải thiện vị trí

    Ngày 10.10, HAGL tiếp đón CLB Đà Nẵng với rất nhiều sức ép khi đang là 1 trong 2 đội bóng nằm chót bảng vì vẫn trắng tay, chưa có chiến thắng nào trong khi đội khách tinh thần đang lên cao sau khi đánh bại CLB Hà Nội ở vòng trước.

    Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Quang Trãi đã cho thấy việc rời phố núi sớm để rèn quân tại Quy Nhơn đã rất hiệu quả, khi HAGL trình diễn diện mạo rất tích cực trong trận cầu "6 điểm" trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng.

    Lối chơi tranh chấp mạnh mẽ với tinh thần quyết thắng giúp HAGL tạo ra áp lực đủ lớn lên khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 37 khi Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa và trọng tài Ngô Duy Lân cho HAGL được hưởng quả phạt đền.

    Ba ngoại binh chơi cực hay, HAGL bất ngờ thắng đậm CLB Đà Nẵng trong trận cầu '6 điểm'- Ảnh 2.

    Cả 3 ngoại binh HAGL đều cùng nhau ghi bàn

    ảnh: HAGL

    Trên chấm 11 m, tiền đạo Luann Augusto Xavier Boy đã đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, đưa HAGL vượt lên dẫn 1-0, giúp đội bóng phố núi có lợi thế điểm số và tâm lý khi khép lại hiệp 1.

    Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng dâng cao đội hình cố gắng tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự bọc lót tốt của HAGL. Đội khách luôn bị đứng trước nguy cơ từ các tình huống phản công nhanh ít chạm rất nguy hiểm của HAGL.

    Ba ngoại binh chơi cực hay, HAGL bất ngờ thắng đậm CLB Đà Nẵng trong trận cầu '6 điểm'- Ảnh 3.

    HAGL có chiến thắng đầu tay trên sân Quy Nhơn

    ảnh: HAGL

    Đến phút 52, từ quả đá phạt bên cánh phải của Vĩnh Nguyên, cầu thủ HAGL đánh đầu chiến thuật, giúp Robson Alves Reis dứt điểm nhân đôi cách biệt. Các cầu thủ Đà Nẵng cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, nhưng VAR xác định bàn thắng hợp lệ cho HAGL.

    Đến phút 65, tài năng trẻ Gia Bảo tận dụng sai lầm của hàng thủ CLB Đà Nẵng để kiến tạo cho Jacintho Lucas thoải mái khống chế rồi dứt điểm tung nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL, trong tiếng cổ vũ không ngừng của CĐV có mặt trên sân Quy Nhơn.

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