Dự đoán tỷ số SLNA vs CLB CA TP.HCM: Ngày về chiến thắng của Olaha Mạnh Đức!

Olaha Mạnh Đức (giữa) sẽ có ngày trở về sân Vinh từng là sân nhà của anh nhiều năm ảnh: CLB CA TP.HCM

CLB CA TP.HCM muốn tái hiện chiến thắng trước SLNA

Một năm trước, khi CLB CA TP.HCM và SLNA gặp nhau ở sân Vinh, đội bóng TP.HCM đã có chiến thắng nghẹt thở. Từ chỗ bị dẫn 0-2 ở hiệp 1 (Ohala ghi 1 bàn), đội bóng công an đã quật khởi mạnh mẽ trong hiệp 2 và thắng ngược 3-2 nhờ cú đúp từ những cú sút xa sấm sét của Quốc Cường.

Sau 1 năm, tương quan 2 đội bóng đã khác nhau nhiều. SLNA đã không còn là đội bóng bất định mà trở thành một tập thể rắn rỏi, mạnh mẽ và giàu tính chiến đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn.

Ở mùa giải mày, SLNA đã mất Olaha - người thủ lĩnh gương mẫu nhiều năm gánh vác hàng công nhưng HLV Văn Sỹ Sơn đã sớm có phương án thay thế Bruno Paraiba với 3 bàn sau 3 trận và tuyển thủ U.23 Việt Nam Quang Vinh nổi lên như cú đấm sắc sảo từ tuyến 2.

Chân sút Cumming Jason vẫn chờ mở "tài khoản" bàn thắng trong màu áo CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Tinh thần chiến đấu tập thể mạnh mẽ, cả khối gắn kết trong cả tấn công lẫn phòng ngự đã giúp SLNA có khởi đầu như mơ, đánh bại tân binh Bắc Ninh 1-0 và đặc biệt quật ngã CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy với tỷ số 4-1.

Phong độ cao này cũng được SLAN thể hiện ở Cúp quốc gia với chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng (Bruno Paraiba tiếp tục lập công, Đặng Văn Lắm đá phạt trực tiếp thành bàn) để đặt chân vào vòng 1/8.

Phong độ ấn tượng của SLNA dự báo một chuyến làm khách hứa hẹn đầy thách thức cho CLB CA TP.HCM, đội bóng vừa có trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Ratchaburi FC tại Shopee Cup.

Nhưng CLB CA TP.HCM sẽ có điểm tựa với tiền đạo Olaha Mạnh Đức đang chơi cực kỳ ấn tượng với bàn thắng đẳng cấp trên đất Thái Lan, đem đến sức mạnh, tầm nhìn và khả năng kết nối hoàn hảo cho hàng công đội bóng thành phố.

Quốc Cường đã ghi 2 bàn từ các quả sút xa vào lưới SLNA mùa trước ảnh: CLB CA TP.HCM

Đó sẽ là trận đấu đặc biệt với cá nhân Olaha Mạnh Đức. Từ chỗ sút tung lưới CLB CA TP.HCM trong màu áo SLNA mùa trước, nay anh sẽ "về nhà" nhưng trong màu áo CLB CA TP.HCM, với mục tiêu chiến thắng và ra về với trọn vẹn 3 điểm.

Bài toán lớn nhất của CLB CA TP.HCM chính là xoay vòng lực lượng, để đạt thể trạng tốt nhất sau khi trở về Việt Nam từ Shopee Cup. Và quan trọng, họ phải phát huy hiệu quả hàng công và giải cơn khát bàn thắng của chân sút Cummings Jason.

Sở hữu lực lượng dày dặn, đặc biệt Tiến Linh, Wiliams Minh Hoàng, Ngô Đăng Khoa, Quốc Cường, Phi Hoàng... không hoặc thi đấu rất ít ở Shopee Cup, CLB CA TP.HCM sẽ vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ "đạn dược" cho Olaha Mạnh Đức.

Đó sẽ là nền tảng để CLB CA TP.HCM quyết đem về 3 điểm trọn vẹn đầu tiên trên sân khách ở V-League mùa này. Dự đoán tỷ số trận SLNA - CLB CA TP.HCM: chiến thắng 2-0 cho đội khách.