Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình: Hoàng Đức tỏa sáng, ít bàn thắng

Tổng quan trước trận Nam Định vs Ninh Bình

CLB Nam Định bước vào vòng 3 với nhiều áp lực. Đội bóng thành Nam hiện có 3 điểm và vừa phải nhận "gáo nước lạnh" khi nhận thất bại 0-3 trước CLB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng ở vòng 2. Trận thua đó không chỉ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của một đội bóng giàu tham vọng, mà còn bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hệ thống phòng ngự của cựu vương V-League. Mục tiêu lớn nhất của CLB Nam Định lúc này là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình đã có sự khởi đầu mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã bỏ túi trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên nhờ những chiến thắng thuyết phục trước CLB Hải Phòng (4-1) và CLB Thanh Hóa (2-1). Hàng công của đội bóng có biệt danh "Bầy dê núi" đang vận hành cực kỳ trơn tru.

CLB Ninh Bình (trái) được đánh giá nhỉnh hơn CLB Nam Định ở thời điểm này ẢNH: VPF

Nỗi lo của CLB Nam Định trước thềm đại chiến không chỉ là áp lực tâm lý, mà còn từ cơn khủng hoảng nhân sự. Đội chủ sân Thiên Trường mất tới 3 trụ cột. Ở hàng thủ, án treo giò của ngoại binh Da Silva và hậu vệ Trần Văn Kiên sẽ khiến hệ thống phòng ngự vốn đã bộc lộ nhiều sơ hở ở vòng trước nay càng trở nên mong manh.

Bên cạnh đó, mặt trận tấn công của CLB Nam Định cũng thiếu vắng chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son do chấn thương chưa kịp bình phục. Không có "ngòi nổ" chủ lực này, gánh nặng ghi bàn sẽ đặt nặng lên đôi vai của tiền đạo trẻ Tuấn Hải...

Dự đoán kết quả: Nam Định 0-1 Ninh Bình

CLB Ninh Bình lại "hành quân" đến sân Thiên Trường với lực lượng mạnh nhất. Đội khách được đánh giá cao hơn hẳn về chiều sâu đội hình. Đặc biệt, "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ tốt trong vai trò điều tiết lối chơi ở khu vực giữa sân. Ở trận này, CLB Ninh Bình có đủ cơ sở để lấn lướt, thậm chí là chơi áp đặt thế trận ngay trên sân khách.

Sự cuồng nhiệt từ khán giả nhà có thể tiếp thêm "lửa" cho CLB Nam Định. Các cầu thủ Nam Định cần phải giữ được cái đầu lạnh để không bị cuốn theo lối chơi nhanh của đối thủ. Tuy nhiên, trước CLB Ninh Bình đáng gờm cả về chuyên môn lẫn tinh thần, đội bóng thành Nam được dự đoán sẽ khó giành điểm trên sân Thiên Trường vào tối 10.10.