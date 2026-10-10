    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình: Hoàng Đức tỏa sáng, ít bàn thắng

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Sự chú ý ở vòng 3 V-League 2026-2027 sẽ đổ dồn về 'chảo lửa' Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 10.10, với cuộc đụng độ giữa Nam Định vs Ninh Bình. Trận đấu đánh dấu sự trở lại của guồng quay bóng đá quốc nội sau quãng nghỉ FIFA Days.

    Tổng quan trước trận Nam Định vs Ninh Bình

    CLB Nam Định bước vào vòng 3 với nhiều áp lực. Đội bóng thành Nam hiện có 3 điểm và vừa phải nhận "gáo nước lạnh" khi nhận thất bại 0-3 trước CLB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng ở vòng 2. Trận thua đó không chỉ làm tổn thương lòng kiêu hãnh của một đội bóng giàu tham vọng, mà còn bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hệ thống phòng ngự của cựu vương V-League. Mục tiêu lớn nhất của CLB Nam Định lúc này là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

    Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình đã có sự khởi đầu mạnh mẽ. Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã bỏ túi trọn vẹn 6 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên nhờ những chiến thắng thuyết phục trước CLB Hải Phòng (4-1) và CLB Thanh Hóa (2-1). Hàng công của đội bóng có biệt danh "Bầy dê núi" đang vận hành cực kỳ trơn tru.

    Nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình: Hoàng Đức tỏa sáng, ít bàn thắng- Ảnh 1.

    CLB Ninh Bình (trái) được đánh giá nhỉnh hơn CLB Nam Định ở thời điểm này

    ẢNH: VPF

    Nỗi lo của CLB Nam Định trước thềm đại chiến không chỉ là áp lực tâm lý, mà còn từ cơn khủng hoảng nhân sự. Đội chủ sân Thiên Trường mất tới 3 trụ cột. Ở hàng thủ, án treo giò của ngoại binh Da Silva và hậu vệ Trần Văn Kiên sẽ khiến hệ thống phòng ngự vốn đã bộc lộ nhiều sơ hở ở vòng trước nay càng trở nên mong manh.

    Bên cạnh đó, mặt trận tấn công của CLB Nam Định cũng thiếu vắng chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son do chấn thương chưa kịp bình phục. Không có "ngòi nổ" chủ lực này, gánh nặng ghi bàn sẽ đặt nặng lên đôi vai của tiền đạo trẻ Tuấn Hải...

    Dự đoán kết quả: Nam Định 0-1 Ninh Bình

    CLB Ninh Bình lại "hành quân" đến sân Thiên Trường với lực lượng mạnh nhất. Đội khách được đánh giá cao hơn hẳn về chiều sâu đội hình. Đặc biệt, "nhạc trưởng" Nguyễn Hoàng Đức đang có phong độ tốt trong vai trò điều tiết lối chơi ở khu vực giữa sân. Ở trận này, CLB Ninh Bình có đủ cơ sở để lấn lướt, thậm chí là chơi áp đặt thế trận ngay trên sân khách.

    Sự cuồng nhiệt từ khán giả nhà có thể tiếp thêm "lửa" cho CLB Nam Định. Các cầu thủ Nam Định cần phải giữ được cái đầu lạnh để không bị cuốn theo lối chơi nhanh của đối thủ. Tuy nhiên, trước CLB Ninh Bình đáng gờm cả về chuyên môn lẫn tinh thần, đội bóng thành Nam được dự đoán sẽ khó giành điểm trên sân Thiên Trường vào tối 10.10.

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Lịch thi đấu HAGL vs Đà Nẵng rất hay hôm nay: Đối thủ phố núi ‘xuống biển’ tìm điểm

    Lịch thi đấu HAGL vs Đà Nẵng rất hay hôm nay: Đối thủ phố núi ‘xuống biển’ tìm điểm

    Việc CLB Hà Tĩnh bất ngờ quật ngã Thể Công Viettel ở trận đấu sớm hứa hẹn mở ra vòng 3 V-League 2026 - 2027 khó lường, trong đó có trận cầu '6 điểm' giữa HAGL và CLB Đà Nẵng vào hôm nay.

    Đình Bắc không chấn thương nặng, HLV Kim thở phào khi dàn sao đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi

    Ai thay Đình Bắc khi đội tuyển Việt Nam đấu UAE và Hàn Quốc tại Asian Cup 2027?

    Khám phá thêm chủ đề

    Nam Định vs Ninh Bình nhận định bóng đá Nam Định vs Ninh Bình dự đoán tỷ số Nam Định vs Ninh Bình V-League

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận