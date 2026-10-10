Lịch thi đấu HAGL vs Đà Nẵng rất hay hôm nay: Đối thủ phố núi ‘xuống biển’ tìm điểm

Vòng 3 V-League 2026 - 2027 sẽ đánh dấu việc HAGL phải tiếp tục mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà, để tiếp đón đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là CLB Đà Nẵng. Giai đoạn trời mưa lớn kéo dài liên tục khiến mặt cỏ và hệ thống thoát nước sân Pleiku Arena bị xuống cấp trầm trọng. Điều này buộc đội bóng phố núi phải đá tại sân Quy Nhơn khi gặp Hưng Yên ở Cúp quốc gia hồi cuối tháng 9.



HAGL (giữa) có 2 tuần tập luyện tại Quy Nhơn để tự tin kiếm điểm trước CLB Đà Nẵng ẢNH: CLB HAGL

Việc phải rời xa Pleiku Arena với lợi thế độ cao và không khí loãng là thiệt thòi không nhỏ cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi ở trận cầu "6 điểm". Ngày 8.10, fanpage CLB Đà Nẵng đã có bài đăng nhắc đến việc đội HAGL phải "xuống biển" để tiếp đón đội bóng sông Hàn. Nhưng có một điều chắc chắn HAGL sẽ không cảm thấy lạc lõng ở sân Quy Nhơn nhờ sự gắn kết khắng khít đặc biệt cả về văn hóa lẫn bóng đá của 2 vùng đất cùng thuộc tỉnh Gia Lai. Ở trận gặp CLB Hưng Yên ở Cúp quốc gia, đã có 1.500 khán giả có mặt để cổ vũ cho HAGL. Dự kiến con số này còn tăng cao nữa cho trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn lúc 17 giờ hôm nay (10.10) khi HAGL quyết định miễn phí toàn bộ vé vào sân cho người hâm mộ.

HAGL đang chịu áp lực phải có điểm sau khi đã trắng tay trong 2 trận đầu trước CLB Nam Định (thua 0-4) và Hải Phòng (1-3). Ngược lại, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang rất tự tin sau khi bất ngờ quật ngã CLB Nam Định 3-0 ở vòng 2 để tạm thời nằm trong tốp 5. Nếu tính cả trận thắng CLB Hà Nội ở Cúp quốc gia, hàng công CLB Đà Nẵng đang có lợi thế tâm lý rất tốt sau khi ghi bàn trong 3 trận liên tiếp.

Cũng trong ngày 10.10, vòng 3 V-League sẽ chứng kiến 2 trận cầu khác cùng diễn ra lúc 18 giờ hứa hẹn rất hấp dẫn. Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định đối đầu ứng cử viên vô địch Ninh Bình FC, trong khi CLB Hải Phòng tiếp đón CLB Thanh Hóa.

Khoảng cách giữa hai đội HAGL và Đà Nẵng chỉ là 3 điểm và tương quan vị trí sẽ có thể thay đổi rất lớn sau một chiến thắng. Từ đầu tháng 10, HAGL đã tận dụng quãng nghỉ để toàn đội tích lũy thể lực bằng những buổi tập trên bãi biển trong điều kiện thời tiết lý tưởng ở Quy Nhơn. Việc các trụ cột như Thanh Sơn, Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên… đều có thể lực tốt giúp HAGL quyết tâm có điểm số, thậm chí là trận thắng đầu tiên ở V-League 2026 - 2027.