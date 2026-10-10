Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027: Vẫn chưa xác định giờ phát trực tiếp

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2027 bằng trận gặp UAE ngày 11.1.2027 trên sân King Saud University. Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán Hàn Quốc ngày 15.1 tại sân Kingdom Arena, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Yemen ngày 20.1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal.

Dù ngày thi đấu và địa điểm tổ chức đã được xác định, giờ bóng lăn cụ thể của các trận đấu vẫn chưa được công bố. Các trận đấu tại Asian Cup 2027 sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng của TV360.

Những gương mặt trẻ đang tạo ra sự cạnh tranh

Sau những kết quả chưa như ý gần đây của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik còn phải tính toán đến tương lai của lực lượng hiện tại, đặc biệt là sự cân bằng giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ đang trưởng thành.

Việc Đình Bắc, Hai Long hay Williams Minh Hoàng ngày càng có nhiều cơ hội thể hiện cho thấy đội tuyển Việt Nam đang xuất hiện những lựa chọn mới. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik cần tiến hành một cuộc trẻ hóa mạnh mẽ và triệt để ngay trước giải đấu lớn nhất châu lục.

Williams Minh Hoàng đã ghi bàn trong đợt đầu tiên được gọi lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy đội tuyển Việt Nam đã có những chuyển động về nhân sự. Bên cạnh các cầu thủ quen thuộc, một số gương mặt trẻ được trao cơ hội và bước đầu tạo dấu ấn.

Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ tạo ra cạnh tranh với nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm. Đây là điều cần thiết để đội tuyển duy trì động lực phát triển, thay vì phụ thuộc vào một bộ khung cố định trong thời gian dài.

Tuy nhiên, việc thể hiện tốt ở một số trận đấu chưa đủ để khẳng định một cầu thủ đã sẵn sàng trở thành trụ cột. Khả năng duy trì phong độ, thích nghi với các đối thủ khác nhau và đáp ứng yêu cầu chiến thuật vẫn cần được kiểm chứng qua thời gian.

Kinh nghiệm vẫn là yếu tố không thể thiếu

Trẻ hóa lực lượng là xu hướng cần thiết, nhưng Asian Cup 2027 không phải giải đấu phù hợp để thử nghiệm một đội hình thiếu kinh nghiệm. Đặc biệt khi Đình Bắc - nhân tố trẻ nổi bật nhất - sẽ vắng mặt ở 2 trận mở màn của giải. Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng E với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Trong đó, Hàn Quốc sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại những giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới, còn UAE thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn của châu lục.

Đội tuyển Việt Nam có cần trẻ hóa mạnh mẽ trước Asian Cup 2027?

Hoàng Đức là một ví dụ về sự cần thiết ở yếu tố kinh nghiệm. Khả năng giữ bóng, điều tiết nhịp độ và tổ chức tấn công của tiền vệ này giúp đội tuyển duy trì sự kết nối giữa các tuyến. Trong những trận đấu mà đối phương kiểm soát thế trận, một cầu thủ có khả năng xử lý bóng bình tĩnh và đưa ra quyết định hợp lý sẽ rất cần thiết. Tương tự, kinh nghiệm của các cầu thủ từng nhiều lần thi đấu quốc tế có thể giúp đội tuyển ổn định đội hình, đặc biệt khi phải đối diện với sức ép lớn hoặc cần bảo vệ kết quả.

Với HLV Kim Sang-sik, vấn đề quan trọng có lẽ không phải là giảm độ tuổi trung bình của đội tuyển bằng mọi giá, mà là tạo ra sự chuyển giao hợp lý ở từng vị trí.

Hoàng Đức vẫn chứng minh vì sao anh là một trong những vị trí quan trọng nhất trong đội hình của HLV Kim Sang-sik ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, hàng phòng ngự là khu vực đòi hỏi sự ăn ý và ổn định. Những thay đổi quá lớn về nhân sự trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp, bọc lót và tổ chức chống phản công.

Từ FIFA ASEAN Cup 2026 đến Asian Cup 2027, quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam không còn nhiều. Vì vậy, việc tiến hành một cuộc trẻ hóa mạnh mẽ ngay lúc này có thể kéo theo những rủi ro về sự ổn định và khả năng phối hợp.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa đội tuyển nên trì hoãn quá trình chuyển giao thế hệ. Những màn trình diễn của Đình Bắc, Hai Long hay Williams Minh Hoàng cho thấy lớp cầu thủ mới đã có khả năng đóng góp vào thành tích chung. Điều họ cần là cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, cùng một môi trường cạnh tranh công bằng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm.