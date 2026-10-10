Sau FIFA ASEAN Cup 2026, một trong những vấn đề đáng chú ý của đội tuyển Việt Nam là cách tạo ra cơ hội và ghi bàn. Những pha xử lý của Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức hay Nguyễn Hai Long có thể mang đến khác biệt, nhưng trước các đối thủ mạnh tại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik cần một hệ thống tấn công hiệu quả ngay cả khi những cá nhân nổi bật bị phong tỏa.

Đội tuyển Việt Nam có đang quá phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân?

Khi những khoảnh khắc cá nhân tạo nên khác biệt

Trận thắng Pakistan 4-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026 là ví dụ đáng chú ý. Sau khi bị dẫn trước trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế nhờ các bàn thắng của Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng.

Việc 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho thấy đội tuyển có nhiều lựa chọn trên hàng công, đặc biệt trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son phải rời giải vì chấn thương.

Tuy nhiên, số lượng cầu thủ ghi bàn chưa phản ánh đầy đủ chất lượng tổ chức tấn công. Đình Bắc có tốc độ và khả năng tạo đột biến, Hoàng Đức nổi bật ở khả năng điều tiết và chuyền bóng, trong khi Hai Long có thể tham gia tấn công từ tuyến hai.

Vấn đề đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu đối thủ phong tỏa Hoàng Đức, hạn chế khoảng trống của Đình Bắc và không để các tiền vệ có thời gian xử lý bóng?

Đó là lúc đội tuyển cần phát huy sức mạnh tập thể thay vì trông chờ vào những pha xử lý xuất sắc.