Đội tuyển Argentina đã sẵn sàng bước vào thời kỳ hậu Messi?

Một bàn thắng và hai đường kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Benin khép lại hành trình của Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina. Ngay trong trận chia tay sáng 7.10 theo giờ Việt Nam, anh vẫn góp dấu giày vào cả ba bàn thắng. Vậy khi Messi rời đi, đội tuyển Argentina sẽ phân chia những nhiệm vụ của anh như nào và liệu có thể duy trì sức cạnh tranh?

Chia sẻ trách nhiệm Messi để lại

Khoảng trống Messi để lại không chỉ là những bàn thắng, mà còn là khả năng kết nối lối chơi. Anh có thể lùi về nhận bóng từ các tiền vệ, phối hợp đưa bóng lên hàng công và tạo cơ hội bằng những đường chuyền sắc bén, trước khi tiến vào vòng cấm để trực tiếp dứt điểm.

Khi không còn Messi, Argentina có thể chia sẻ những nhiệm vụ ấy cho nhiều cầu thủ. Nico Paz, Thiago Almada hay Franco Mastantuono có thể tạo cơ hội cho Julián Álvarez và Lautaro Martínez ghi bàn, trong khi Enzo Fernández cùng Alexis Mac Allister điều phối bóng ở tuyến giữa.

Messi giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối lối chơi của đội tuyển Argentina.

ẢNH: REUTERS

Thực tế, Argentina từng cho thấy hiệu quả của lối chơi tập thể khi Messi vắng mặt. Ở vòng loại World Cup sáng 22.3.2025, La Albiceleste thắng Uruguay 1-0 trên sân khách nhờ cú sút ngoài vòng cấm của Thiago Almada.

4 ngày sau, Argentina tiếp tục đánh bại Brazil 4-1, với các bàn thắng của Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister và Giuliano Simeone. Những kết quả này cho thấy đội vẫn có thể tạo cơ hội và tìm được người quyết định trận đấu khi thiếu đội trưởng.

Đợt giao hữu vừa qua đã tạo cơ hội để HLV Scaloni thử nghiệm sự kết hợp ấy. Khi Messi vắng mặt, Argentina thắng Bolivia 4-0 rồi đánh bại Burkina Faso 7-0. Nico Paz, Prestianni và Mastantuono đều ghi bàn trước Burkina Faso.

Thử thách vẫn còn

Argentina đã chứng minh đội có thể thi đấu hiệu quả khi Messi vắng mặt. Nhưng việc thiếu anh trong một vài trận khác với bước vào cả một giai đoạn không còn anh ở đội tuyển.

Thách thức của HLV Scaloni là tiếp tục phát huy những cách chơi đã mang lại hiệu quả, đồng thời giúp lớp các cầu thủ mới vẫn có thể tạo dấu ấn trong các trận đấu có sức ép lớn.

Khi những pha phối hợp gặp bế tắc, Argentina sẽ cần nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, bởi đội không còn Messi để trông chờ vào một pha xử lý bất ngờ.

Argentina đối mặt thử thách duy trì thành công khi Messi rời đội tuyển ẢNH: REUTERS

La Albiceleste cũng mất đi một chỗ dựa tinh thần quan trọng. Sự hiện diện của Messi mang lại niềm tin cho đồng đội, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Khi người đội trưởng rời đi, các trụ cột cần chia sẻ trách nhiệm dẫn dắt, giúp cả đội giữ bình tĩnh và sự gắn kết khi gặp bất lợi.

Hướng tới Copa America 2028 và World Cup 2030, Argentina có cơ sở để tin vào thế hệ tiếp nối. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng cho thời kỳ hậu Messi sẽ được thể hiện rõ hơn qua khả năng duy trì phong độ và vượt qua những thời điểm khó khăn trong cả một hành trình giải đấu.