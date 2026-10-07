Lionel Messi đã chính thức khép lại hành trình hơn 20 năm trong màu áo đội tuyển Argentina sau chiến thắng 3-0 trước Benin trên sân Monumental rạng sáng 7.10 (giờ Việt Nam).

Trong ngày đặc biệt, Messi không giấu được cảm xúc khi nói về gia đình, đồng đội và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt sự nghiệp quốc tế.

"Thật khó nói, có quá nhiều cảm xúc. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bố tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bày tỏ lòng biết ơn. Đó là một vinh dự lớn. Tôi rất hạnh phúc khi được khoác chiếc áo này hơn 20 năm, ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất. Tôi chưa bao giờ ngừng chiến đấu", Messi bày tỏ.

Đội trưởng Argentina thừa nhận quyết định dừng lại không hề dễ dàng. Sau hơn 2 thập niên gắn bó với đội tuyển, việc biết rằng mình sẽ không còn trở lại trong vai trò cầu thủ mang đến cho Messi cảm giác đặc biệt.

Messi bật khóc trong ngày chia tay đội tuyển: ‘Tôi sẽ luôn ở bên Argentina’

"Việc không thể trở lại sẽ là một nỗi đau lớn. Được chơi cho đội tuyển quốc gia Argentina là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với bạn. Tôi cảm thấy đã đến lúc rồi", Messi nói.

Tiếc nuối World Cup 2026

Trong những lời chia tay, Messi cũng nhắc lại hành trình tại World Cup 2026, giải đấu cuối cùng của anh cùng đội tuyển Argentina.

Argentina tiến đến bán kết nhưng cuộc đối đầu với đội tuyển Anh đã lấy đi rất nhiều sức lực của Messi và các đồng đội.

"World Cup vừa qua quá sức đối với tôi. Chúng tôi đã tiến rất gần đến chức vô địch thế giới một lần nữa. Chúng tôi đã rất gần. Chúng tôi đã cống hiến hết mình. Trận đấu với đội tuyển Anh ở bán kết đã khiến chúng tôi kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất. Sự thật là chúng tôi đã suýt chút nữa không thành công", Messi nhìn lại.

Messi đã ghi bàn ở trận đấu cuối cùng cho đội tuyển Argentina ẢNH: REUTERS

Dù không thể lần thứ 2 liên tiếp nâng cao chiếc cúp vàng thế giới, Messi không trách cứ bất kỳ đồng đội nào. Với anh, điều quan trọng là tất cả đã chiến đấu hết mình cho Argentina.

"Thật không may, chúng tôi không thể trở thành nhà vô địch, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả các đồng đội của tôi luôn cống hiến hết mình vì chiếc áo này. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội vì tất cả khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải qua, vì đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch trong mọi giải đấu mà chúng ta đã tham gia".