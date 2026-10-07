Sáng 7.10 (theo giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo đã lên tiếng giải thích chi tiết về quyết định đột ngột rời trại tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch. Theo đội trưởng 41 tuổi, vấn đề không xuất phát từ việc anh phải ngồi dự bị, mà từ việc HLV Jorge Jesus 2 lần không thực hiện những điều đã thống nhất với anh.

Ronaldo cho biết sau World Cup 2026, anh từng chuẩn bị sẵn một lá thư để nói lời chia tay đội tuyển. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã nhiều lần thuyết phục anh tiếp tục thi đấu.

Ronaldo viết tâm thứ 10 trang nói lý do rời đội tuyển: ‘HLV 2 lần không giữ lời với tôi’

Khi HLV Jorge Jesus được bổ nhiệm, Ronaldo ủng hộ lựa chọn này. Hai bên sau đó thống nhất kế hoạch sử dụng tiền đạo 41 tuổi nhằm quản lý thể trạng. Ronaldo thậm chí từ chối đề nghị được ở lại Bồ Đào Nha trong những chuyến làm khách, bởi anh cho rằng dù không thi đấu, đội trưởng vẫn phải đồng hành cùng các đồng đội.

Ronaldo: ‘HLV đã không giữ lời với tôi’

Mâu thuẫn bắt đầu ở trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1. Theo Ronaldo, trận đấu này ban đầu không nằm trong kế hoạch thi đấu của anh. Tuy nhiên, trước trận, HLV Jesus hỏi liệu anh có thể chơi khoảng 30 phút hay không. Ronaldo đồng ý và được yêu cầu chuẩn bị vào sân.

Anh bắt đầu khởi động từ giờ nghỉ giữa 2 hiệp, nhưng cuối cùng không được sử dụng. "HLV đã không giữ lời với tôi", Ronaldo nói.

Sau trận, Ronaldo đi thẳng vào phòng thay đồ thay vì cùng đồng đội chào CĐV. Anh thừa nhận đây là hành động sai và gửi lời xin lỗi người hâm mộ Bồ Đào Nha, cũng như những người đã đi xa với hy vọng được chứng kiến anh thi đấu.

Ronaldo chưa tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Khoảng 48 giờ sau, Ronaldo, HLV Jesus và Simão Coutinho có cuộc trao đổi thẳng thắn. Theo Ronaldo, 3 người thống nhất rằng HLV trưởng sẽ giải thích trước truyền thông rằng chính ông là người xây dựng kế hoạch sử dụng CR7, Ronaldo chưa bao giờ yêu cầu phải được thi đấu và việc để anh khởi động nhưng không tung vào sân là một sai lầm.

Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng những gì HLV Jesus thể hiện tại cuộc họp báo sau đó hoàn toàn khác với nội dung hai bên đã thống nhất. "Đây là lần thứ hai ông ấy không giữ lời với tôi, và đó là lúc tôi quyết định rời khỏi nơi tập trung. Tôi không muốn tiếp tục ở lại để chờ đợi thêm một lời hứa khác bị phá vỡ", Ronaldo giải thích.