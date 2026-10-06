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    Hàn Quốc xem xét siết miễn nghĩa vụ quân sự sau tranh cãi ở ASIAD
    VideoThể thao

    Hàn Quốc xem xét siết miễn nghĩa vụ quân sự sau tranh cãi ở ASIAD

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Sau những phát ngôn gây tranh cãi của một số cầu thủ giành HCV ASIAD 2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy cắt giảm, tiến tới bãi bỏ diện phục vụ thay thế dành cho lĩnh vực nghệ thuật, thể thao.

    Theo Korea Economic Daily (Hankyung) ngày 6.10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ thúc đẩy việc cắt giảm và tiến tới bãi bỏ diện phục vụ thay thế, trong đó có chế độ dành cho nhân sự trong lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

    Động thái được đưa ra sau khi một số cầu thủ đội tuyển U.23 Hàn Quốc có những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến nghĩa vụ quân sự ngay sau khi giành HCV ASIAD Aichi-Nagoya 2026.

    Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6.10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Bit-na cho biết cơ quan này "vô cùng lấy làm tiếc" về những phát ngôn nói trên.

    Theo bà Jeong, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét tổng thể tính bình đẳng, công bằng giữa những người thực hiện nghĩa vụ quân sự, tình trạng suy giảm nguồn nhân lực cho quân đội và sự đồng thuận của xã hội.

    "Về lâu dài, chúng tôi có kế hoạch đưa việc cắt giảm và bãi bỏ diện phục vụ thay thế, bao gồm nhân sự nghệ thuật và thể thao, vào Kế hoạch cơ bản về cải cách quốc phòng để triển khai", Korea Economic Daily dẫn lời bà Jeong.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng nhấn mạnh nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ thiêng liêng mà tất cả thành viên trong xã hội cần cùng tôn trọng và coi trọng.

    Bà Jeong bày tỏ mong muốn sự cống hiến của các quân nhân và lực lượng dự bị đang thực hiện nghĩa vụ với đất nước được người dân tôn trọng, đồng thời giá trị của nghĩa vụ quân sự được coi trọng hơn trong xã hội.

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