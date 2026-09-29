Mất 1/2 đốt 'ngón tay bóp cò' có được miễn nghĩa vụ quân sự?

Một công dân trú tại thôn Diên Lâm (xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ) cho biết bản thân bị mất 1/2 đốt ngón trỏ của tay phải (tay thuận - đốt ngón tay bóp cò súng - PV). Vì vậy, công dân đặt câu hỏi trường hợp của mình sẽ được Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự xếp vào loại sức khỏe nào? Với tình trạng này có đủ điều kiện sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự hay được tạm hoãn/miễn gọi nhập ngũ theo quy định pháp luật hiện hành?

Trường hợp mất 1/2 đốt ngón trỏ của tay thuận chưa có quy định phân loại trong nghĩa vụ quân sự ẢNH: NHẬT THỊNH

Trả lời câu hỏi của công dân, Bộ Quốc phòng cho biết, trường hợp mất ngón trỏ được cho điểm căn cứ vào số đốt ngón bị mất và bàn tay thuận hoặc không thuận. Cụ thể, mất 1 đốt ngón trỏ bàn tay thuận được cho 5 điểm, mất 1 đốt ngón trỏ bàn tay không thuận được cho 4 điểm.

Trường hợp mất 1/2 đốt ngón trỏ bàn tay phải (tay thuận), chưa có quy định phân loại, cho điểm cụ thể tại Thông tư số 105 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

"Trường hợp công dân mắc bệnh tật chưa được phân loại thì Hội đồng khám sức khỏe khu vực đánh giá đầy đủ, toàn diện chức năng cơ quan bị bệnh tật, mức độ ảnh hưởng đến khả năng luyện tập quân sự, lao động, sinh hoạt, tiên lượng mức độ tiến triển bệnh, tật để kết luận phân loại sức khỏe", thông tư nêu.

Bộ Quốc phòng cho rằng, sau khi thực hiện khám và đánh giá đầy đủ, toàn diện chức năng ngón trỏ bàn tay phải (tay thuận), mức độ ảnh hưởng đến khả năng luyện tập quân sự, lao động, sinh hoạt và tiên lượng mức độ tiến triển bệnh, tật, Hội đồng khám sức khỏe khu vực căn cứ kết quả đánh giá để cho điểm đối với tổn thương này; đồng thời kết hợp với kết quả đánh giá các tình trạng bệnh, tật khác để kết luận phân loại sức khỏe của công dân.

Căn cứ kết luận phân loại sức khỏe của Hội đồng khám sức khỏe khu vực để xác định công dân có đủ hay không đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành.