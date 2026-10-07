Bê bối tài chính đang đẩy Manchester City vào giai đoạn nhiều biến động. Trong lúc đội chủ sân Etihad tiến hành kháng cáo phán quyết bất lợi, tương lai của dàn cầu thủ cũng trở thành một trong những vấn đề được quan tâm.

Manchester City bị kết luận có những vi phạm nghiêm trọng đối với quy định tài chính của giải Ngoại hạng Anh, sau vụ kỷ luật lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Các cáo buộc liên quan đến giai đoạn 2009-2018. Theo kết luận của một ủy ban độc lập, Manchester City đã sử dụng những thỏa thuận thương mại "giả tạo", qua đó khai khống doanh thu.

Bê bối tài chính bủa vây Manchester City, các ngôi sao rục rịch tìm đường ra đi?

Manchester City kiên quyết bác bỏ hành vi sai phạm và đã tiến hành kháng cáo toàn diện đối với phán quyết. Vì vậy, cuộc chiến pháp lý xung quanh đội bóng này vẫn chưa kết thúc.

Tương lai dàn sao Manchester City được quan tâm

Những diễn biến mới khiến tương lai của lực lượng Manchester City trở thành vấn đề đáng chú ý. Trong trường hợp CLB phải nhận án phạt nặng, kế hoạch nhân sự tại sân Etihad có thể chịu ảnh hưởng đáng kể.

Điều này cũng đặt các cầu thủ trước những tính toán về tương lai. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, khả năng tiếp tục thi đấu ở những sân chơi lớn và kế hoạch dài hạn của Manchester City sẽ ảnh hưởng đến quyết định của các ngôi sao.

Manchester City đang trải qua bê bối lớn nhất lịch sử đội bóng ẢNH: REUTERS

Theo những thông tin được đề cập trong bài viết trước đó, giới đại diện cầu thủ đã bắt đầu chuẩn bị cho những kịch bản khác nhau. Erling Haaland, Ryan Cherki, Elliot Anderson, Phil Foden, Marc Guehi và Gianluigi Donnarumma nằm trong nhóm cầu thủ được cho là đã thể hiện ý định tìm kiếm phương án cho tương lai.

Nếu Manchester City phải chia tay nhiều cầu thủ trong cùng một kỳ chuyển nhượng, tác động có thể không chỉ giới hạn ở sân Etihad. Một lượng lớn cầu thủ chất lượng cao cùng xuất hiện trên thị trường có thể kéo theo những thay đổi trong kế hoạch mua sắm của nhiều đội bóng khác.

Ở chiều ngược lại, chính Manchester City cũng có thể phải tính đến phương án bán cầu thủ nếu án phạt khiến nguồn thu của đội bóng bị ảnh hưởng đáng kể.