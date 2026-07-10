Erling Haaland từng là rapper trước khi trở thành siêu sao bóng đá

Theo Goal, năm 2016, khi mới 16 tuổi, Erling Haaland cùng hai người bạn là Erik Botheim và Erik Tobias Sandberg thành lập nhóm rap Flow Kingz và phát hành ca khúc Kygo Jo trong thời gian tập trung cùng đội tuyển trẻ Na Uy.

Ca khúc từ thời niên thiếu bất ngờ gây sốt trở lại

Chia sẻ về sự ra đời của ca khúc Kygo Jo, Erling Haaland cho biết cả ba thực hiện bài hát chỉ để giải trí vì "quá chán" trong những ngày tập luyện. Tuy nhiên, theo thời gian, bài hát bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Đến nay, Kygo Jo đã đạt hơn 20 triệu lượt phát trên các nền tảng trực tuyến. Sau khi Erling Haaland nổi tiếng trên đấu trường bóng đá quốc tế, ca khúc này cũng được khán giả tìm nghe trở lại và tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội.

Không chỉ sở hữu hàng loạt danh hiệu và kỷ lục ghi bàn, Erling Haaland còn khiến người hâm mộ thích thú khi từng tham gia một nhóm nhạc rap thời thiếu niên ẢNH: AFP

Theo Goal, cầu thủ 25 tuổi sau đó khẳng định âm nhạc chỉ là một trải nghiệm thú vị thời niên thiếu và hiện anh hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp bóng đá.

Erling Haaland lớn lên tại thị trấn Bryne (Na Uy), nơi gia đình anh chuyển về sinh sống sau khi cha là cựu tuyển thủ Na Uy Alf-Inge Haaland giải nghệ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao khi mẹ anh, Gry Marita Braut, cũng từng là vận động viên bảy môn phối hợp, Erling Haaland sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với bóng đá từ khi còn rất nhỏ.

Các huấn luyện viên tại CLB Bryne từng nhận xét anh sở hữu tư duy chiến thuật, kỹ thuật và ý chí vượt trội so với các cầu thủ cùng trang lứa. Sau nhiều năm được đào tạo tại lò trẻ Bryne, Erling Haaland ra mắt đội khi mới 15 tuổi, trước khi chuyển đến Molde vào năm 2017 dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjær. Chính giai đoạn này đã giúp anh hoàn thiện khả năng dứt điểm và phát triển thành một trung phong hàng đầu.

Từ Molde, Erling Haaland tiếp tục tạo dựng tên tuổi trong màu áo Red Bull Salzburg, nơi anh ghi 28 bàn sau 22 trận ở mùa giải trọn vẹn duy nhất. Phong độ bùng nổ tại Áo mở đường cho anh gia nhập Borussia Dortmund đầu năm 2020, trước khi chuyển sang Manchester City vào năm 2022. Chỉ trong vài năm, tiền đạo người Na Uy đã liên tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn và trở thành một trong những ngôi sao sáng giá của bóng đá thế giới.

Erling Haaland đang trải qua kỳ World Cup đáng nhớ khi liên tục tỏa sáng để đưa tuyển Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết. Với thành tích nằm trong nhóm những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất giải, tiền đạo sinh năm 2000 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công Na Uy trong màn so tài với tuyển Anh, ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.