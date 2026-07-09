Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC ra mắt ở 4 địa chỉ, hoàn toàn miễn phí

Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC còn giúp nâng cao thể chất cho trẻ em và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho bóng đá thủ đô nói riêng, nền bóng đá Việt Nam nói chung. Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC ra mắt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao học đường.

Nền tảng của phát triển bóng đá bền vững

Là một doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự phát triển của thể thao nước nhà, Tập đoàn T&T Group và CLB Hà Nội đã sớm xác định đầu tư cho bóng đá cộng đồng chính là đầu tư cho tương lai. Theo định hướng của nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành Đỗ Quang Hiển, để xây dựng một nền bóng đá mạnh phải bắt đầu từ nền tảng rộng lớn của xã hội, từ trường học, từ cộng đồng và từ chính niềm đam mê của các em nhỏ. Bóng đá chuyên nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi phía sau là một hệ sinh thái đào tạo rộng khắp, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội được tiếp cận thể thao và phát triển trong môi trường lành mạnh.

Lễ khai giảng Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC Ảnh: Hà Nội FC

Tư duy ấy đã trở thành kim chỉ nam trong chiến lược phát triển của Hà Nội FC suốt nhiều năm qua. Bên cạnh việc xây dựng đội bóng giàu thành tích, sở hữu một trong những hệ thống đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam và không ngừng nâng cao vị thế trên đấu trường quốc nội cũng như châu lục, Hà Nội FC tiếp tục mở rộng trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Trên cơ sở định hướng của Chủ tịch điều hành Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang đã chỉ đạo xây dựng Trung tâm bóng đá Cộng đồng như một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của CLB. Theo đó, bóng đá cộng đồng không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các lớp học bóng đá, mà phải trở thành nền tảng kết nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần phát triển bóng đá học đường, lan tỏa lối sống tích cực và tạo nguồn cầu thủ kế cận chất lượng cho bóng đá thủ đô.

Cựu danh thủ Triệu Quang Hà, nhà quản lý của trung tâm, biểu diễn kỹ năng bóng đá Ảnh: Hà Nội FC

Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC được xây dựng với triết lý rõ ràng, rằng mỗi em nhỏ đều xứng đáng có cơ hội được chơi bóng, trưởng thành thông qua bóng đá và được truyền cảm hứng để theo đuổi những giá trị tích cực trong cuộc sống. Đồng thời, Trung tâm cung cấp một môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp nhưng gần gũi, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận bóng đá trong điều kiện tốt nhất.

Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của Hà Nội FC, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ. Đặc biệt, để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, các buổi tập hoàn toàn miễn phí tại 4 điểm sân, gồm sân Cienco 5 (Mê Linh), sân ngõ 99 Định Công, sân Đảo Sen (Long Biên) và sân Đoan Môn (Trường Chinh, Hà Nội).

Điểm khác biệt của mô hình đào tạo không chỉ nằm ở việc truyền dạy kỹ thuật chơi bóng hay miễn phí học phí, mà còn hướng tới phát triển toàn diện cho học viên. Mỗi buổi tập đều kết hợp giữa rèn luyện kỹ năng chuyên môn, phát triển thể lực, khả năng tư duy chiến thuật và giáo dục các giá trị như tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật, sự tôn trọng và lối sống tích cực.

Từ sân bóng cộng đồng đến tương lai của bóng đá

Đối với Hà Nội FC, bóng đá cộng đồng cũng là cánh cửa đầu tiên trong hệ thống đào tạo trẻ. Thông qua quá trình tập luyện thường xuyên, các HLV có điều kiện theo dõi sự phát triển của học viên trong thời gian dài, từ đó phát hiện những gương mặt có tố chất nổi bật để giới thiệu vào hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Cách làm này không chỉ giúp việc tuyển chọn trở nên khoa học hơn, mà còn tạo cơ hội để nhiều tài năng được phát hiện từ rất sớm.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn truyền cảm hứng cho các học viên Ảnh: Hà Nội FC

Song song với hoạt động đào tạo, trung tâm sẽ phối hợp cùng các trường học tổ chức ngày hội bóng đá, giải đấu học đường, chương trình trải nghiệm và giao lưu cùng các cầu thủ Hà Nội FC. Đây không chỉ là những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần đưa bóng đá trở thành một phần của đời sống học đường, đúng với định hướng phát triển giáo dục thể chất của Nhà nước.

Một mục tiêu quan trọng khác của trung tâm là xây dựng cộng đồng người hâm mộ Hà Nội FC từ chính những gia đình có con em tham gia tập luyện. Mỗi buổi tập, mỗi giải đấu, mỗi hoạt động trải nghiệm sẽ là dịp để phụ huynh, học viên và các cầu thủ chuyên nghiệp gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ tình yêu với đội bóng thủ đô. Qua đó, Hà Nội FC không chỉ xây dựng một CLB mạnh về chuyên môn, mà còn hình thành một cộng đồng gắn kết, nơi bóng đá trở thành cầu nối của những giá trị tốt đẹp.

Các cầu thủ nhí gia nhập trung tâm Ảnh: Hà Nội FC

Với Hà Nội FC, việc đầu tư cho Trung tâm Bóng đá cộng đồng không chỉ là một chương trình đào tạo mới, mà còn là một cam kết phát triển bền vững. Đó là cam kết đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, là cam kết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá Việt Nam; và cũng là cam kết lan tỏa những giá trị nhân văn mà thể thao mang lại.

Từ sân tập cùng những bước chạy hồn nhiên của các em nhỏ hôm nay, Hà Nội FC mong muốn góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, bản lĩnh, giàu khát vọng, đồng thời nuôi dưỡng những tài năng có thể tiếp nối truyền thống của bóng đá Hà Nội và đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Đây chính là giá trị cao nhất mà Trung tâm Bóng đá cộng đồng Hà Nội FC hướng tới.