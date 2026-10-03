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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Lộ diện kênh phát độc quyền tại Việt Nam trận Messi chính thức chia tay đội tuyển Argentina

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận đấu đặc biệt cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina trên TV360, đơn vị sở hữu quyền phát độc quyền trận Argentina - Benin tại Việt Nam.

    Trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển Argentina đang đến gần. Tại Việt Nam, TV360 là đơn vị độc quyền phát trận giao hữu giữa Argentina và Benin, trận đấu được tổ chức để chia tay một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Albiceleste.

    Theo xác nhận của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), cuộc đối đầu với Benin diễn ra lúc 7 giờ sáng 7.10 (theo giờ Việt Nam) tại sân Monumental ở Buenos Aires và là lần cuối Messi khoác áo đội tuyển quốc gia. Chủ tịch AFA Claudio Tapia cho biết Messi sẽ có một lễ chia tay xứng đáng ngay trên quê hương Argentina.

    Sự kiện được đội tuyển Argentina gọi là "El último tango" - "Điệu tango cuối cùng". Các thành viên đội hình Argentina vô địch World Cup 2022 cùng gia đình cũng được mời trở lại để đồng hành trong ngày đặc biệt của Messi.

    Lộ diện kênh phát độc quyền tại Việt Nam trận Messi chính thức chia tay đội tuyển Argentina- Ảnh 1.

    Trận đấu được phát trực tiếp trên TV360

    ẢNH: TV360

    Đây cũng là trận cuối trong chuỗi 3 trận giao hữu của Argentina ở đợt thi đấu quốc tế này, sau các cuộc đối đầu với Bolivia và Burkina Faso. Messi không thi đấu trận đầu tiên, trong khi HLV Lionel Scaloni để ngỏ khả năng sử dụng anh trước Burkina Faso nếu tiền đạo 39 tuổi muốn ra sân. Tuy nhiên, mọi sự chú ý vẫn hướng về cuộc gặp Benin, bởi đây mới là trận đấu được dành riêng cho ngày chia tay của số 10.

    Lần cuối Messi khoác chiếc áo số 10 cho Argentina

    Chiếc áo số 10 cũng trở thành một chi tiết đặc biệt trong đợt tập trung này. HLV Scaloni cho biết số áo quen thuộc của Messi được để trống trong những trận trước ngày chia tay. Đến trận gặp Benin, Messi sẽ một lần cuối khoác chiếc áo đã gắn liền với phần lớn sự nghiệp quốc tế của anh.

    Lộ diện kênh phát độc quyền tại Việt Nam trận Messi chính thức chia tay đội tuyển Argentina- Ảnh 2.

    Đỉnh cao sự nghiệp của Messi là cúp vàng World Cup 2022

    ẢNH: REUTERS

    Sau khi Messi chia tay, Argentina sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Không chỉ phải tìm người đảm nhận vai trò mà đội trưởng kỳ cựu để lại, đội bóng Nam Mỹ còn đứng trước câu hỏi ai sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo của chiếc áo số 10.

    Messi khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 39, sau hành trình kéo dài hơn 20 năm. Anh cùng Argentina giành World Cup 2022 và 2 chức vô địch Copa America, đồng thời nắm giữ hàng loạt kỷ lục của đội tuyển. Hiện Messi có 207 lần ra sân và 125 bàn cho Argentina trước trận chia tay.

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