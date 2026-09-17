Sau 88 năm đàm phán, Bolivia và Paraguay phân định xong biên giới

Theo Bộ Ngoại giao Bolivia, đại diện 2 nước đã hoàn tất việc xác định toàn bộ đường biên giới quốc tế dài khoảng 755 km sau hơn 88 năm triển khai với sự tham gia của ủy ban kỹ thuật 2 bên.

Bolivia và Paraguay hoàn tất việc phân định biên giới chung ẢNH: BỘ NGOẠI GIAO BOLIVIA

Tiến trình này bắt nguồn từ cuộc chiến Chaco diễn ra giữa Bolivia và Paraguay trong giai đoạn từ năm 1932-1935 nhằm tranh quyền kiểm soát vùng Chaco Boreal khô cằn. Cuộc chiến đã khiến khoảng 80.000-100.000 người thiệt mạng. Bolivia sau đó mất 1 vùng lãnh thổ có diện tích tương đương hơn một nửa diện tích Paraguay hiện nay

Sau cuộc chiến, 2 nước đã ký hệp ước hòa bình và biên giới vào năm 1938, mở đầu quá trình kéo dài nhiều thập niên nhằm xác định chính xác đường biên giới chung.

Trong 3 ngày làm việc tại La Paz, các đại biểu của Ủy ban Phân định biên giới chung Bolivia-Paraguay đã đối chiếu dữ liệu địa lý thu thập dọc tuyến biên giới bằng máy bay không người lái (UAV) có độ chính xác cao với các dữ liệu được thu thập từ trước. Các bên sau đó đạt thỏa thuận về đoạn biên giới cuối cùng chưa được phân định, dài khoảng 3,5 km dọc sông Rio Negro, con sông bắt nguồn từ Bolivia.

Bộ Ngoại giao Bolivia cũng đánh giá việc hoàn tất phân định biên giới sẽ củng cố quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng và hợp tác, đồng thời tạo cơ sở để xây dựng một đường biên giới an toàn và được 2 bên công nhận.

Trước khi đàm phán chính thức kết thúc, Bộ Ngoại giao Paraguay cho rằng Bolivia và Paraguay sẽ trở thành 2 quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ có đường biên giới được phân định rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà các nhóm kỹ thuật 2 nước phải đối mặt khi làm việc tại những khu vực rộng lớn và khó tiếp cận.