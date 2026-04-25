Quan hệ Bolivia - Chile khởi sắc sau 50 năm gián đoạn

Động thái này đánh dấu bước tiến của cả hai nước nhằm nối lại quan hệ song phương gián đoạn từ 50 năm trước. Bolivia và Chile cắt đứt quan hệ từ năm 1975 sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về quyền tiếp cận Thái Bình Dương của Bolivia.

Ngoại trưởng Mackenna (phải) bắt tay với người đồng cấp Aramayo ngày 23.4 Ảnh: AFP/Bộ Ngoại giao Chile

Bolivia từng có bờ biển, nhưng đã mất vào tay Chile vào cuối thế kỷ 19. Kể từ đó, việc giành lại quyền tiếp cận Thái Bình Dương là mục tiêu lâu dài của Bolivia. Mỗi năm, Bolivia lại tổ chức ngày lễ mang tên Dia del Mar (tức Ngày của biển), để tưởng nhớ việc mất đi bờ biển kéo dài 400 km vào tay Chile trong cuộc xung đột có tên Chiến tranh của Thái Bình Dương.

Ngày 23.4, hai Ngoại trưởng Mackenna và Aramayo đã gặp nhau ở một cửa khẩu biên giới và cùng di chuyển về La Paz, thủ đô Bolivia. Trao đổi với các nhà báo, ông Aramayo nhận định cuộc gặp đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường tiến tới khôi phục quan hệ song phương. Quan hệ hai nước đang trở nên nồng ấm dưới thời chính quyền trung hữu của Tổng thống Rodrigo Paz ở Bolivia và sau khi chính quyền cực hữu của Tổng thống Jose Kast lên nắm quyền ở Chile.

Một trong những ưu tiên của Chile là siết chặt việc kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép dọc theo biên giới phía bắc với Bolivia. Chile nằm trong số các nước phát triển nhất Nam Mỹ, trong khi Bolivia lại nằm trong số nghèo nhất châu lục. Sau khi nhậm chức hôm 11.3, Tổng thống Kast ra lệnh đào một con hào sâu 3 m dọc theo biên giới với Bolivia để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào Chile. Bolivia chưa công khai phản đối dự án của láng giềng.