Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản xem xét sửa đổi luật nhập cư, người nước ngoài cần lưu ý điều gì?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/03/2026 10:32 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản ngày 10.3 đã nhất trí sửa đổi luật di trú, theo đó tăng cường quản lý du khách nước ngoài cũng như tăng phí với người nhập cư.

Nikkei Asia ngày 11.3 đưa tin nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã trình lên quốc hội nước này sửa đổi về Đạo luật kiểm soát nhập cư hôm 10.3. Những điểm mới bao gồm việc tăng cường sàng lọc những du khách nước ngoài, ngoài ra tăng mức trần phí gia hạn cư trú với người nhập cư. Hiện đề xuất sửa đổi này đang được quốc hội Nhật Bản xem xét thảo luận.

Một trong các sửa đổi là sẽ ban hành Hệ thống cấp phép du lịch điện tử (JESTA). Hệ thống này sẽ yêu cầu những người nằm trong diện miễn thị thực (visa) phải khai báo trực tuyến trước khi đến Nhật Bản, gồm mục đích du lịch, thời gian lưu trú. Cơ quan di trú sẽ xem xét và phê duyệt nếu không phát hiện điểm bất thường.

Nhật Bản xem xét sửa đổi luật nhập cư, người nước ngoài cần lưu ý điều gì? - Ảnh 1.

Người đi bộ đường phố Tokyo, Nhật Bản

Ảnh: Tuyết Lan

Chính phủ Nhật Bản cũng cân nhắc áp phí đăng ký hệ thống JESTA, dù chưa có chi tiết. Hệ thống này dự kiến được triển khai vào tài khóa bắt đầu từ tháng 4.2028.

Giới chức Nhật Bản xem đây là động thái nhằm ngăn chặn trường hợp lưu trú quá hạn, hoặc những người có tiền án tiền sự đến Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đón lượng khách quốc tế kỷ lục trong năm 2025 với 42,7 triệu lượt. Thực tế này khiến một số địa phương ghi nhận tình trạng quá tải du lịch và kêu gọi tăng phí với khách nước ngoài.

Nhật Bản cho biết trong khoảng 38 triệu khách du lịch ngắn hạn năm ngoái, có 80% số người du lịch được miễn visa. Cơ chế sàng lọc mới cũng sẽ yêu cầu các hãng hàng không, tàu biển phối hợp thông tin đến hành khách, cũng như có quyền từ chối hành khách nếu giới chức Nhật Bản không cho phép người đó nhập cảnh.

Ngoài việc sàng lọc thông tin, chính phủ Nhật Bản còn đề xuất tăng phí xin visa nhập cảnh một lần lên khoảng 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng), so với mức 3.000 yen (khoảng 500.000 đồng) hiện nay.

Nhật Bản xem xét sửa đổi luật nhập cư, người nước ngoài cần lưu ý điều gì? - Ảnh 2.

Du khách tại một địa điểm du lịch ở Fukushima, Nhật Bản

Ảnh: Tuyết Lan

Chính phủ cũng đề xuất tăng mức phí trần đối với gia hạn visa cư trú. Hiện nay, phí xin cấp quyền cư trú vĩnh viễn ở Nhật Bản là 10.000 yen (khoảng 1,66 triệu đồng) và phí gia hạn thời hạn cư trú là 6.000 yen (khoảng 1 triệu đồng). Mức trần của 2 loại phí trên đang là 10.000 yen.

Theo đề xuất sửa đổi, phí xin cấp quyền cư trú vĩnh viễn ở Nhật Bản có thể lên đến 300.000 yen (gần 50 triệu đồng), trong khi phí gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú tối đa là 100.000 yen (khoảng 16,5 triệu đồng).

Các quan chức cơ quan di trú Nhật Bản không tiết lộ chi tiết mức phí mới cụ thể là bao nhiêu, lưu ý rằng các mức phí sẽ xét đến thời gian lưu trú. Giới chức Nhật Bản thông tin hiện có khoảng 4,13 triệu người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản tính đến cuối năm 2025, cũng là con số kỷ lục, theo The Japan Times.

Tin liên quan

Nhật Bản rót hơn 6 tỉ USD phát triển AI nội địa

Nhật Bản rót hơn 6 tỉ USD phát triển AI nội địa

Chính phủ Nhật Bản dự kiến chi khoảng 6 tỉ USD cho phát triển AI nội địa trong 5 năm tới, với mục tiêu là phát triển mô hình AI nền tảng quy mô lớn nhất.

Nhật Bản tính siết chặt quy định nhập tịch

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản du lịch Nhật Bản nhập cư sửa đổi luật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận