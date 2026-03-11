Nhật Bản xem xét sửa đổi luật nhập cư, người nước ngoài cần lưu ý điều gì?

Nikkei Asia ngày 11.3 đưa tin nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã trình lên quốc hội nước này sửa đổi về Đạo luật kiểm soát nhập cư hôm 10.3. Những điểm mới bao gồm việc tăng cường sàng lọc những du khách nước ngoài, ngoài ra tăng mức trần phí gia hạn cư trú với người nhập cư. Hiện đề xuất sửa đổi này đang được quốc hội Nhật Bản xem xét thảo luận.

Một trong các sửa đổi là sẽ ban hành Hệ thống cấp phép du lịch điện tử (JESTA). Hệ thống này sẽ yêu cầu những người nằm trong diện miễn thị thực (visa) phải khai báo trực tuyến trước khi đến Nhật Bản, gồm mục đích du lịch, thời gian lưu trú. Cơ quan di trú sẽ xem xét và phê duyệt nếu không phát hiện điểm bất thường.

Người đi bộ đường phố Tokyo, Nhật Bản Ảnh: Tuyết Lan

Chính phủ Nhật Bản cũng cân nhắc áp phí đăng ký hệ thống JESTA, dù chưa có chi tiết. Hệ thống này dự kiến được triển khai vào tài khóa bắt đầu từ tháng 4.2028.

Giới chức Nhật Bản xem đây là động thái nhằm ngăn chặn trường hợp lưu trú quá hạn, hoặc những người có tiền án tiền sự đến Nhật Bản, trong bối cảnh nước này đón lượng khách quốc tế kỷ lục trong năm 2025 với 42,7 triệu lượt. Thực tế này khiến một số địa phương ghi nhận tình trạng quá tải du lịch và kêu gọi tăng phí với khách nước ngoài.

Nhật Bản cho biết trong khoảng 38 triệu khách du lịch ngắn hạn năm ngoái, có 80% số người du lịch được miễn visa. Cơ chế sàng lọc mới cũng sẽ yêu cầu các hãng hàng không, tàu biển phối hợp thông tin đến hành khách, cũng như có quyền từ chối hành khách nếu giới chức Nhật Bản không cho phép người đó nhập cảnh.

Ngoài việc sàng lọc thông tin, chính phủ Nhật Bản còn đề xuất tăng phí xin visa nhập cảnh một lần lên khoảng 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng), so với mức 3.000 yen (khoảng 500.000 đồng) hiện nay.

Du khách tại một địa điểm du lịch ở Fukushima, Nhật Bản Ảnh: Tuyết Lan

Chính phủ cũng đề xuất tăng mức phí trần đối với gia hạn visa cư trú. Hiện nay, phí xin cấp quyền cư trú vĩnh viễn ở Nhật Bản là 10.000 yen (khoảng 1,66 triệu đồng) và phí gia hạn thời hạn cư trú là 6.000 yen (khoảng 1 triệu đồng). Mức trần của 2 loại phí trên đang là 10.000 yen.

Theo đề xuất sửa đổi, phí xin cấp quyền cư trú vĩnh viễn ở Nhật Bản có thể lên đến 300.000 yen (gần 50 triệu đồng), trong khi phí gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú tối đa là 100.000 yen (khoảng 16,5 triệu đồng).

Các quan chức cơ quan di trú Nhật Bản không tiết lộ chi tiết mức phí mới cụ thể là bao nhiêu, lưu ý rằng các mức phí sẽ xét đến thời gian lưu trú. Giới chức Nhật Bản thông tin hiện có khoảng 4,13 triệu người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản tính đến cuối năm 2025, cũng là con số kỷ lục, theo The Japan Times.