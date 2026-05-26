Tổng thống Bolivia tự giảm 50% lương, người biểu tình chưa lùi bước

Phát biểu tại thành phố Sucre thuộc miền đông Bolivia hôm 25.5, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz thông báo ông đã quyết định "sẽ giảm 50% lương, như một phần các nỗ lực và cam kết của mình đối với đất nước".

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố La Paz vào ngày 20.5 Ảnh: AFP

Mức lương hằng tháng của Tổng thống Paz hiện vào khoảng 24.000 boliviano (3.500 USD), một trong những mức lương thấp nhất của các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh nhưng cao gấp khoảng 8 lần so với mức lương trung bình của người dân Bolivia, theo AFP dẫn số liệu thống kê năm 2024 của Tổ chức Lao động quốc tế.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Bolivia tuyên bố sẽ giảm 50% lương của mình đã không được người dân hưởng ứng, họ kêu gọi ông từ chức và lại đụng độ với cảnh sát tại thành phố La Paz thuộc vùng Andes.

Hôm 24.5, cảnh sát lại đụng độ với người biểu tình sau khi hàng ngàn thợ mỏ, nông dân, công nhân nhà máy và các nhóm khác tuần hành qua thành phố này lần thứ ba trong một tuần.

"Chúng tôi muốn gì? Ông ta phải từ chức! Khi nào? Ngay bây giờ!", những người biểu tình hô vang khi họ tuần hành xuống núi đến trung tâm La Paz từ thành phố El Alto lân cận, nơi chủ yếu là người bản địa sinh sống.

Bạo loạn bắt đầu khi những người biểu tình cố gắng phá vỡ hàng rào cảnh sát gần tòa nhà quốc hội. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay.

Cuộc tuần hành phản đối Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz ở La Paz vào ngày 25.5 Ảnh: AFP

Trong gần một tháng qua, người biểu tình đã phong tỏa các tuyến đường dẫn đến thủ đô chính trị La Paz, gây ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng lương thực, nhiên liệu và thuốc men.

Tổng thống Paz, một nhà kinh tế được đào tạo bài bản xuất thân từ một gia đình chính trị và được Mỹ hậu thuẫn, hôm 25.5 tiếp tục kêu gọi đối thoại với các tổ chức đại diện cho người biểu tình đồng thời lên án những người biểu tình dùng bạo lực.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11.2025, ông Paz (59 tuổi), đã cố gắng giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế - sự thiếu hụt ngoại tệ do trợ cấp nhiên liệu hào phóng - nhưng đã thất bại trong việc ổn định nguồn cung nhiên liệu hoặc chấm dứt lạm phát tăng cao, theo AFP.



