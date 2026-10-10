Cách duy nhất để đội tuyển Việt Nam không bị vắt kiệt: Phải tìm được 'tổ 2' xứng tầm

Đội tuyển Việt Nam chưa phân bổ lực lượng hợp lý

Chỉ trong hai tháng, ngôi vua Đông Nam Á đã đổi chủ hai lần. Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 vào tháng 8, nhờ chuỗi 8 trận bất bại, thắng cả Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Rồi đến tháng 10, Indonesia thắng Thái Lan, Singapore để đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức nhờ phát kiến của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Giữa ASEAN Cup (giải đấu hơn 30 năm tuổi) và FIFA ASEAN Cup (sân chơi thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA), vô địch giải nào danh giá hơn, còn là đề tài tranh cãi. Chỉ có một kết luật dễ thấy: đội tuyển Việt Nam đã thất bại ở FIFA ASEAN Cup. Học trò ông Kim Sang-sik thua Thái Lan dẫn đến mất vé chung kết, rồi thua Malaysia ở trận tranh hạng ba.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cần cải tổ ẢNH: NGỌC LINH

Một thất bại ở giải đấu không có thể lực, phong độ tốt nhất, lại vắng gần nửa đội vì chấn thương... không quá đáng ngại. Cái đáng ngại nằm ở cách HLV Kim Sang-sik mất người. "Khi thiếu đi thể lực, đôi chân nặng trĩu vì mệt mỏi, đội tuyển Việt Nam khó tránh thất bại", chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

Đội tuyển Việt Nam rơi vào trạng thái suy kiệt, do các cầu thủ đã cày ải cả mùa hè. Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, các trụ cột chỉ nghỉ hè 2 tuần. Toàn đội hội quân ngày 22.6, tập luyện và thi đấu liên tục đến hết tháng 8, rồi bước vào mùa giải mới ngay lập tức. Từ tháng 8.2025 đến nay, các tuyển thủ chưa từng có quãng nghỉ nào kéo dài quá 3 tuần. Hậu quả của chuỗi ngày thi đấu liên tục là chấn thương của Quang Hải, Hoàng Đức, Hoàng Hên, Xuân Son, Thành Chung... Trẻ khỏe như Đình Bắc cũng chấn thương sau trận thắng 1-0 của CLB CAHN trước Lion City Sailors. Dù vết đau không nghiệm trọng, nhưng là lời cảnh báo giàu sức nặng cho những đôi chân đã đến ngưỡng.

HLV Kim Sang-sik hiểu rõ nguy cơ quá tải, nhưng từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup, ông vẫn dùng nguyên bộ khung. Hoàng Đức trở lại đá chính ngay khi vừa bình phục, Lê Giang Patrik và Tiến Anh đá chính liền 13 trận từ tháng 7 đến nay. Thành Long, Đình Bắc đều thuộc diện cày ải liên tục. Còn khỏe là còn phải đá.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một thành viên đội tuyển khẳng định luôn sẵn sàng mỗi khi được lựa chọn, nhưng quãng thời gian thi đấu liên tục đã qua khiến thể lực, sức rướn giảm dần. "Đội tuyển Việt Nam đã dồn hết sức lực để vô địch giải trước", cầu thủ này khẳng định.

Hoàng Đức (giữa) không có phương án dự phòng xứng tầm ẢNH: NGỌC LINH

Cầu thủ không có lỗi khi sức lực đến hạn. HLV Kim Sang-sik cũng không có lỗi, bởi ông có trách nhiệm mang về chiến thắng. Vấn đề là, ông Kim đã có một giải đấu trùng xuống, để thêm động lực xây dựng tốt "tổ 2" chia sẻ gánh nặng cho nhóm đá chính.

Bài học quá khứ

Các trụ cột đội tuyển Việt Nam phải cày liên tục, bởi lực lượng dự phòng non yếu. Trên ghế dự bị, ông Kim chỉ có Hai Long, Đăng Khoa hay Minh Khoa thuộc diện "thay ra thay vào". Số còn lại, từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup, không đáp ứng được chuyên môn dẫn tới chỉ được đăng ký cho đủ chỗ.

Một số vị trí đang rất thiếu người giỏi, như thủ môn, hậu vệ phải, tiền vệ trung tâm, dẫn đến suốt 15 trận đã qua trong năm 2026, ông Kim chỉ loay hoay với vài lựa chọn eo hẹp. Hoàng Đức, Tiến Anh, Thành Long gần như bị "vắt kiệt", phải đá liên tục và trọn vẹn hầu hết các trận.

Hiện tượng một đội hình, nhiều giải đấu từng diễn ra dưới thời HLV Park Hang-seo. "Có thời điểm ông Park chỉ có một nhóm cầu thủ từ 12-15 người để xoay đi xoay lại nhiều giải, dẫn tới lối chơi bị bắt bài, thiếu đột phá. Tuy nhiên, thực tế này phản ánh đúng bóng đá Việt Nam. Chúng ta chưa có đủ nhiều nhân tài để HLV dư dả lựa chọn", một chuyên gia đánh giá.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, nguồn cầu thủ đa dạng hơn do đã có ngoại binh nhập tịch và Việt kiều. Tại FIFA ASEAN Cup, Việt Nam đá với 8 cầu thủ nhập tịch, trong đó 4 cầu thủ thường xuyên đá chính (Lê Giang, Adou Minh, Quang Vinh và Minh Hoàng). Dù vậy, nguồn lực U.23 lại yếu hơn, dẫn đến thiếu vẫn hoàn thiếu.

Trong đợt giao hữu tháng 11, HLV Kim Sang-sik cần gọi thêm nhiều nhân tố mới và mở lòng với thử nghiệm. Đây là cơ hội cuối cùng để ông Kim tìm ra "tổ 2" đủ tầm cho Việt Nam, khi Asian Cup 2027 đã đến gần.