Ba cầu thủ trụ cột Hàn Quốc không chắc dự Asian Cup đấu Việt Nam: Vì ‘không hợp’ Son Heung-min?

Vấn đề xung đột nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc chưa bao giờ là đơn giản

"Đợt tập trung đội tuyển quốc gia lẽ ra đã có thể kết thúc trong bầu không khí tích cực: một chiến thắng trước đối thủ cùng châu lục, một HLV đầy ý tưởng và khát khao khẳng định mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó những bóng đen bao trùm", nhà báo John Duerden đánh giá trong bài viết trên The Korea Times mới đây, sau khi xảy ra vụ lùm xùm 3 cầu thủ trụ cột Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đòi chia tay đội tuyển Hàn Quốc vì xung đột với đội trưởng Son Heung-min.

Trung vệ Kim Min-jae đang thi đấu cho CLB Bayern Munich là người công khai đối đầu với đội trưởng Son Heung-min, trong vụ lùm xùm bất đồng ở nội bộ đội tuyển Hàn Quốc Ảnh: Reuters

"Vấn đề xung đột nội bộ của đội tuyển Hàn Quốc chưa bao giờ là đơn giản. Đã xuất hiện các thông tin và tin đồn về việc hình thành các phe phái trong nội bộ đội bóng. Hãy nhìn lại kỳ Asian Cup gần nhất (2023), khi xảy ra vụ xô xát giữa Son Heung-min và Lee Kang-in - cầu thủ khi đó đang khoác áo PSG (hiện trở lại Tây Ban Nha thi đấu cho Atletico Madrid)", John Duerden cho biết thêm.

Trong vụ việc bất đồng nội bộ mới nhất ở đội tuyển Hàn Quốc, báo chí nước này chỉ ra các phe gồm: Lee Kang-in là đại diện và thủ lĩnh cho số cầu thủ trẻ sinh từ năm 2000. Trong khi Son Heung-min là thủ lĩnh và lãnh đạo đội thuộc nhóm "1992", bao gồm các cầu thủ kỳ cựu còn có Lee Jae-sung. Nhóm Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan là những cầu thủ "1996", được xem đã trưởng thành và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớp đàn anh đi trước như Son Heung-min.

"Sau chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc trước Uzbekistan với tỷ số 2-0 ngày 6.10, rộ lên thông tin cho rằng ba trụ cột Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đang cân nhắc việc chia tay đội tuyển quốc gia.

Họ đã có các cuộc nói chuyện với các quan chức Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) về ý định này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ họ có rút lại ý định hay vẫn sẽ giữ nguyên như lời tuyên bố chia tay gần đây. Bất kể như thế nào, thì đây rõ ràng là một diễn biến đáng lo ngại, đồng thời giáng một đòn mạnh vào vị thế cũng như tầm quan trọng của bộ ba này đối với đội bóng", nhà báo John Duerden cho biết thêm.

Phản ứng của Son Heung-min ra sao?

Son Heung-min ghi 1 bàn trong trận thắng Uzbekistan, để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, với 59 bàn, vượt qua kỷ lục của cựu danh thủ Cha Bum-kun ghi 58 bàn. Danh thủ 34 tuổi này phản ứng rất chừng mực trước các sự cố xảy ra, và tránh đề cập tới những vấn đề nội bộ liên quan 3 cầu thủ đòi chia tay đội tuyển.

Son Heung-min trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Hàn Quốc, nhưng không dàn xếp được những bất đồng nội bộ Ảnh: Reuters

Anh chia sẻ: "Không chỉ có bàn thắng mới là điều quan trọng. Mọi khoảnh khắc tôi gắn bó với đội tuyển quốc gia đều vô cùng quý giá. Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục thi đấu bao lâu nữa. Nhưng mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển, tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để khiến người hâm mộ tự hào".

Đội tuyển Hàn Quốc kết thúc đợt thi đấu FIFA Days tháng 9 và 10 với 4 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Robert Moreno, gồm thắng Ecuador tỷ số 3-0 và Uzbekistan 2-0, hòa Venezuela 0-0 và thua đậm Uruguay 1-4. Trong hợp đồng ngắn hạn với KFA, nhà cầm quân người Tây Ban Nha này vẫn còn làm việc thêm 2 trận nữa trong FIFA Days tháng 11.

Tuy nhiên, cho đến nay sau vụ lùm xùm bất đồng nội bộ xảy ra, KFA chưa chốt lịch thi đấu tiếp theo cũng như kế hoạch tập trung đội tuyển Hàn Quốc trước Asian Cup 2027.

Vì vậy, hiện cũng chưa rõ tương lai của HLV Moreno ra sao. Ngoài ra, có tin đồn 3 cầu thủ trong nhóm bất đồng với Son Heung-min, gồm Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan đã để ngỏ khả năng không trở lại đội tuyển thi đấu ở Asian Cup, vì những vấn đề nội bộ tồn tại từ lâu nay vẫn không được giải quyết.

Hàn Quốc đối đầu đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027 ngày nào? Tại Asian Cup 2027, đội tuyển Hàn Quốc nằm bảng E cùng đội tuyển Việt Nam, còn có UAE và Yemen. Đội tuyển Hàn Quốc ra quân với trận gặp Yemen ngày 10.1.2027. Sau đó gặp đội tuyển Việt Nam ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp UAE ngày 20.1.2027.



