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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Động thái đặc biệt của Ronaldo sau pha ghi bàn giúp Al Nassr thắng đậm và tin đồn bị treo giò

    Giang Lao
    Giang Lao
    Ronaldo đã tìm lại nụ cười sau khi ghi bàn thắng thứ 980 trong chiến thắng đậm của Al Nassr trước Al Diriyah với tỷ số 3-0 ngày 10.10. Anh nhấn mạnh: 'Hoàn thành nhiệm vụ. Hướng tới trận đấu tiếp theo!'.

    CĐV Al Nassr gọi Ronaldo là "cầu thủ vĩ đại"

    Ronaldo trở lại Al Nassr sau vụ việc ồn ào ở đội tuyển Bồ Đào Nha và cuộc xung đột với HLV Jorge Jesus. Danh thủ 41 tuổi này nhanh chóng tìm lại niềm vui khi được các CĐV Al Nassr gọi là "cầu thủ vĩ đại". Một số khác ngưỡng mộ Ronaldo bằng thông điệp: "Sự vĩ đại phải được tạo dựng bằng nỗ lực".

    Động thái đặc biệt của Ronaldo sau pha ghi bàn giúp Al Nassr thắng đậm và tin đồn bị treo giò- Ảnh 1.

    CĐV Al Nassr gọi Ronaldo là 'cầu thủ vĩ đại'

    Ảnh: Reuters

    Đáp lại, trong lần trở lại màu áo CLB thi đấu, Ronaldo nhanh chóng ghi bàn với pha mở tỷ số 1-0 cho Al Nassr ở phút 23 sau pha đệm bóng cận thành. Ở trận đấu này, trước đối thủ Al Diriyah dưới cơ, Ronaldo và đồng đội hoàn toàn áp đảo để có chiến thắng dễ dàng. Với 2 bàn còn lại do Samu Costa và Kingsley Coman ghi lần lượt các phút 35 và 77.

    Với Ronaldo, bàn thắng vừa ghi là bàn thứ 4 của anh ở mùa giải này sau 8 trận, và là bàn thứ 980 trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn chỉ 20 bàn thắng nữa mà thôi.

    Mặc dù vậy, trận thắng này vẫn chưa đủ giúp Al Nassr giành lại ngôi đầu bảng Saudi Pro League. Al Nassr vẫn xếp sau đối thủ Al Qadsiah vì thua hiệu số khi có cùng 19 điểm sau 8 vòng đấu. Phía sau Al Hilal (18 điểm) và Al Ittihad (17 điểm) vẫn bám sát và còn 1 trận chưa đấu.

    Sau trận đấu, Ronaldo bày tỏ: "Hoàn thành nhiệm vụ. Hướng tới trận đấu tiếp theo!". Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) trên mạng xã hội X cũng bất ngờ đăng dòng trạng thái: "Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng cho Al Nassr".

    Động thái đặc biệt của Ronaldo sau pha ghi bàn giúp Al Nassr thắng đậm và tin đồn bị treo giò- Ảnh 2.

    Ronaldo đã tìm lại nụ cười, liệu anh có bị FPF trừng phạt?

    Ảnh: Reuters

    Ronaldo đã bị FPF đình chỉ thi đấu tạm thời?

    Giữa lúc Ronaldo ghi bàn cho Al Nassr và FPF lên tiếng chúc mừng, báo chí châu Âu và Bồ Đào Nha đồng loạt đưa tin, danh thủ này đã bị FPF đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi rời khỏi trại tập trung của đội tuyển quốc gia trước trận đấu gặp Đan Mạch.

    "Quyết định này được đưa ra dựa trên điều 160, khoản 2 trong quy định kỷ luật của FPF. Đối với loại vi phạm này, quy định đưa ra mức phạt đình chỉ thi đấu từ một đến sáu tháng và phạt tiền từ 510 đến 1.020 euro. Quá trình điều tra sẽ cần xác định liệu cầu thủ này có rời khỏi đội mà không được phép hay không và liệu hành vi đó có phải là tự nguyện hay không", kênh TyC Sports dẫn các nguồn tin cho biết.

    Trong thời gian chờ giải quyết vụ việc, đích thân Ronaldo trong thông báo giải thích toàn bộ sự việc gần đây, cũng đã tuyên bố sẽ chấp nhận hậu quả và để ngỏ khả năng trở lại đội tuyển quốc gia sau khi hoàn thành án phạt (nếu có), với điều kiện anh vẫn duy trì được thể lực và phong độ ổn định tại CLB.

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