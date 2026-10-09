Chung kết ngược tại Old Trafford: Ai thua dễ 'bay ghế'

M.U sẽ lấn lướt Tottenham?

M.U chỉ mới thắng 1 trận, kiếm được 5 điểm, đứng thứ 12 sau 5 vòng đấu (chưa bao giờ "Quỷ đỏ" có thành tích thấp hơn thế sau 5 vòng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh). Họ đã sớm bị loại khỏi cúp Liên đoàn. Phòng ngự là nhược điểm lớn nhất, khi M.U chỉ giữ nguyên mành lưới đúng một lần trong 7 trận mùa này, tính chung mọi giải (đấy là trận gặp Sabah – đội bóng bị cho là yếu nhất ở Champions League). Patrick Dorgu, Benjamin Sesko và Noussair Mazraoui đều dính chấn thương trong loạt trận quốc tế vừa qua, trong khi danh sách cầu thủ chấn thương của M.U đã sẵn có Manuel Ugarte, Matthijs De Ligt và Tom Heaton. Amad Diallo và Carlos Baleba đang hy vọng sẽ được xuất hiện lần đầu tiên trong đội hình M.U mùa này.

Tottenham cũng đang có rất nhiều cầu thủ chấn thương. Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert và Mykhaylo Mudryk chưa thể ra sân. Micky Van De Ven và Jan Paul Van Hecke vừa chấn thương trong màu áo đội tuyển Hà Lan. Pedro Porro cũng sẽ vắng mặt. Là một trong ba đội chưa thắng trận nào, Tottenham đang đứng chót bảng. Cả khách lẫn chủ đều đang "khát điểm". Đã vậy, Tottenham còn đang sốt ruột đi tìm chiến thắng đầu tiên. Do vậy, đôi bên sẽ "ăn thua đủ", đá với mục tiêu giành trọn 3 điểm, hơn là thận trọng cầu hòa trong trận đấu này. Theo phân tích của hãng Opta, M.U có 54,1% khả năng chiến thắng. Cơ hội chiến thắng cho Tottenham chỉ là 22,3%. Thế trận sẽ nghiêng về M.U. Vấn đề là đội chủ nhà có cụ thể hóa được ưu thế thành những pha kiến tạo hoặc dứt điểm tuyệt vời hay không. Trong 5 vòng đấu vừa qua, M.U chính là đội có số lần tung cú dứt điểm nhiều nhất giải! Nhưng chất lượng của các cơ hội thì lại quá thấp (chỉ số xG bình quân chỉ là 0,09 cho mỗi cú sút).

Tuy đang khởi đầu mùa bóng một cách tệ hại, nhưng HLV Roberto De Zerbi của Tottenham ít ra cũng có cảm xúc để hướng tới chiến thắng. Ông từng dẫn dắt Brighton, chiến thắng trên sân M.U vào năm 2023. Nếu kỳ này lại thắng, De Zerbi sẽ trở thành HLV thứ 5 trong lịch sử toàn thắng trong 2 chuyến làm khách đầu tiên tại sân Old Trafford.

Ghế của 2 HLV Michael Carrick (M.U, trái) và Roberto De Zerbi (Tottenham) sẽ lung lay nếu đội nhà bại trận ẢNH: REUTERS

Cơ hội cho Gyokeres

Suốt 5 vòng đấu vừa qua, sơ đồ tấn công của nhà vô địch Arsenal luôn được giữ nguyên: Kai Havertz đá trung phong, phía trước tiền vệ "số 10" Martin Odegaard, với Bukayo Saka và Christos Tzolis ở hai cánh. Nhưng bây giờ, HLV Mikel Arteta sẽ phải thay đổi, khi Tzolis và Havertz đồng loạt chấn thương ở ĐTQG của họ. Eberechi Eze có thể thay chỗ Tzolis bên cánh trái một cách ổn thỏa. Đề tài đáng chú ý hơn: liệu Gyokeres có tận dụng được cơ hội khi lấy lại vị trí trung phong từ tay Havertz? Đấy là đề tài chính đáng chờ xem ở trận đấu sớm nhất của vòng này: Arsenal – Leeds (18 giờ 30 ngày 10.10). Ở vòng đấu cuối cùng trước khi tạm nghỉ vì loạt trận "FIFA Days" vừa qua, Arsenal bất ngờ thua đến 0-3 trên sân Brighton. Bây giờ là lúc để đội bóng của Arteta khôi phục uy thế của đội ĐKVĐ.

Các trận còn lại trong ngày hôm nay 10.10 ở giải Ngoại hạng Anh đều diễn ra lúc 21 giờ: Aston Villa – Brentford, Ipswich – Fulham, Chelsea – Bournemouth và Sunderland – Brighton.

Cùng nhau lọt vào tốp 4 sau 5 vòng đấu, Brighton và Brentford đều đang bay bổng, và họ đều có thể kéo dài chuỗi trận thành công. Brighton thắng Arsenal đến 3-0 như đã nêu, lại là đội ghi bàn nhiều nhất ở giải Ngoại hạng trong 5 vòng đấu vừa qua (16 bàn). Brentford cũng thắng Chelsea 3-0 ở vòng trước, giờ lại chuẩn bị làm khách trên sân "đối thủ ưa thích" Aston Villa. Mùa trước, Brentford thắng Villa trong cả 3 cuộc đụng độ: 2 lần ở giải Ngoại hạng và thắng trong loạt sút luân lưu ở cúp Liên đoàn. Tuy là đội ĐKVĐ Europa League, nhưng Aston Villa của HLV Unai Emery lại không thành công trong khúc dạo đầu mùa này (đang đứng gần nhóm rớt hạng, chỉ mới thắng được 1 trận).

Ở trận Chelsea – Bournemouth, nhân vật đáng xem là Cole Palmer, tiền vệ có vẻ như đã khôi phục phong độ tốt nhất trong các vòng đấu vừa qua, thường xuyên ghi bàn hoặc kiến tạo thành công. Đặc điểm của Chelsea mùa này là họ thường xuyên mở tỷ số từ rất sớm (trong khoảng 5 phút đầu), nhưng khả năng tấn công như vũ bão của Chelsea lại trở nên lãng phí vì hàng phòng ngự quá lỏng lẻo. Đội bóng của HLV Xabi Alonso đang rất cần một chiến thắng để gượng dậy, sau cú sốc thua Brentford 0-3.



