Những cuộc 'đại chiến' đáng xem ở Ngoại hạng Anh

C ÁC "ĐẠI GIA" GẶP KHÓ

Theo phân tích của hãng Opta, Liverpool sẽ là đội có lịch thi đấu nặng nhất từ nay đến trước đợt FIFA Days tháng 11. Cuối tuần này, họ sẽ gặp Man.City trong trận "Super Sunday", tại sân nhà Anfield. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Man.City ra sân ở giải Ngoại hạng Anh kể từ khi 114 sai phạm về công bằng tài chính được công bố. Họ đang dẫn đầu bảng sau 5 trận toàn thắng, nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ đang ở trên con tàu sắp đắm ra sao là một câu hỏi lớn.

Isak có kịp lấy lại phong độ để giúp Liverpool vươn lên? Ảnh: AFP

Trước đó, M.U đã tiếp Tottenham trong hoàn cảnh cả khách lẫn chủ đều không thành công trong khúc dạo đầu của mùa bóng. M.U chỉ mới thắng được 1 trận, trước đối thủ vừa thăng hạng Ipswich, hiện đang đứng ở nửa dưới của bảng tổng sắp. Tottenham còn nguy ngập hơn: chưa thắng trận nào, đang đứng chót bảng!

HLV Michael Carrick tuy có công lớn vực dậy M.U trong mùa bóng trước, nhưng bị nghi ngờ về năng lực cầm quân trong hoàn cảnh mật độ thi đấu dày đặc. Đây chính là thử thách lớn cho Carrick: M.U sẽ đá 5 trận liên tiếp ở giải Ngoại hạng và Champions League chỉ trong 16 ngày sắp tới.

Cả hai "ngựa ô" Brighton, Brentford cùng đang bay bổng trong tốp 4. Họ đều làm khách ở vòng đấu cuối tuần này, nhưng vẫn quyết tâm lấy trọn 3 điểm trước các đối thủ vừa sức: Brighton gặp Sunderland, còn Brentford gặp Aston Villa. Vòng 6 bắt đầu bằng trận đấu sớm trong ngày thứ bảy giữa Arsenal - Leeds và kết thúc bằng trận đấu muộn Coventry - Newcastle lúc rạng sáng thứ ba.

Vẫn như mọi khi, phong độ của các hảo thủ là mối quan tâm lớn nhất khi họ trở về từ các đội tuyển quốc gia. Bournemouth chịu tổn thất nặng nề khi Alex Scott (chơi rất hay trong lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Anh) bị chấn thương, sẽ phải nghỉ vài tháng. Arsenal cũng phải lo lắng khi Ezri Konsa, Christos Tzolis và Kai Havertz đều trở về trong tình trạng chấn thương. Họ chơi rất thành công trong màu áo Arsenal ở các vòng đầu. Erling Haaland và Nico O'Reilly (Man.City), Alexander Isak và Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Sunderland) là những trường hợp chấn thương đáng kể khác.

T HẤY GÌ TỪ KHÚC DẠO ĐẦU?

Về mặt lối chơi, nét mới trên sân cỏ Anh mùa này là khả năng giữ và kiểm soát bóng không còn được xem trọng nữa. Thống kê sau 5 vòng đầu cho thấy: số trận thắng của các đội giữ bóng dưới 45% nhiều hơn số trận thắng của các đội giữ bóng trên 55%. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm xảy ra tình trạng này. Mặt khác, tỷ lệ thắng của các đội giữ bóng nhiều hơn 55% đã giảm mạnh trong mùa vừa qua, và đang tiếp tục giảm ở mùa này.

Hull (vừa thăng hạng, đang đứng giữa bảng) là trường hợp tiêu biểu nhất cho việc không cần phải giữ bóng nhiều để có thành công. Ngược lại, Tottenham là một trong những đội giữ bóng nhiều nhất giải, nhưng đang đứng chót bảng.

Cuộc đua "song mã" giữa Man.City và Arsenal là đặc điểm đáng chú ý khác của giải Ngoại hạng sau 5 vòng đầu (bỏ qua những hệ lụy của vụ Man.City thổi phồng thu nhập). Cả hai đều tỏ rõ sức mạnh một cách ổn định và sớm bỏ xa các đối thủ khác. Đứng ngay sau Man.City và Arsenal chỉ là hai đội bóng nhỏ Brighton, Brentford, dưới nữa cũng chỉ là Leeds. Đấy đều không phải là các đối thủ có thể cạnh tranh ngôi cao với Man.City và Arsenal.

Chelsea có những thời điểm rất hay, nhất là khả năng tấn công chớp nhoáng, nhưng phòng thủ lỏng lẻo và phong độ thất thường. Ở Liverpool, Florian Wirtz ngày càng trở thành ngôi sao rớt giá nặng nề nhất trên thị trường chuyển nhượng. Tottenham, M.U đều đang gặp những vấn đề quá lớn. Liverpool là đội duy nhất trong số này khả dĩ có chút hy vọng vươn lên đeo bám hai đội đầu bảng, trong khoảng một tháng sắp tới.