Các ngôi sao chuẩn bị tháo chạy khỏi Man.City

K ẾT CỤC KHÓ TRÁNH

Giả sử Man.City "chỉ" bị trừ điểm, thì đấy đã là hình phạt nhẹ nhàng cho 114 lần vi phạm quy định công bằng tài chính của UEFA và giải Ngoại hạng Anh. Số điểm bị trừ sẽ lớn đến mức đủ để Man.City rớt hạng. Còn trong trường hợp bị phạt nặng hơn - loại khỏi giải Ngoại hạng Anh, thì chưa biết sau đó Man.City (nếu còn tồn tại) sẽ được chơi bóng ở đẳng cấp nào.

Việc cần làm đầu tiên của tất cả những ai quan tâm đến câu chuyện này (chứ không chỉ những người trong cuộc): tham khảo ý kiến luật sư, xem cầu thủ có được mặc nhiên xé hợp đồng trong trường hợp Man.City rớt hạng hay không.

Câu trả lời là "không", trừ phi đấy là điều đã được quy định sẵn trong bản hợp đồng cụ thể. Theo thông lệ, những điều khoản như vậy thường chỉ xuất hiện trong hợp đồng của các ngôi sao gia nhập mẫu đội bóng có nguy cơ rớt hạng cao.

Haaland (9) ít nhiều bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng tại Man.City ảnh: AFP

Man.City luôn là đội bóng tranh ngôi vô địch. Dù sao đi nữa, nguy cơ rớt hạng vì vi phạm quy định công bằng tài chính là điều đã được cảnh báo từ lâu. HLV Pep Guardiola đã "định nghỉ", khi bê bối này lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng. Man.City bị UEFA cấm thi đấu 2 năm ở các cúp châu Âu. Nhưng Man.City thắng kiện ở tòa CAS, và Pep… không nghỉ nữa. Kỳ này, vụ án sẽ chỉ được xử ở Anh, theo pháp luật Anh (tòa CAS đặt ở Thụy Sĩ, xử theo luật Thụy Sĩ). Guardiola đã kịp thời ra đi, trước khi 114 sai phạm của Man.City được chính thức công bố. Đừng nói ông không thấy trước những kết cục bi thảm sắp tới của Man.City! Có cầu thủ nào cũng thấy trước nguy cơ như Guardiola, và kịp "quy định riêng" khi ký hợp đồng gia nhập Man.City?

Erling Haaland có vẻ là một trong những cầu thủ đang chịu ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần từ câu chuyện này. Anh vẫn còn thời hạn đến 8 năm, trong bản hợp đồng 10 năm với Man.City. Mới đây, Haaland đã tự ra dấu xin thay người khi đang khoác áo Na Uy tại giải Nations League. Anh sợ bị chấn thương, hay không có đủ tâm trạng để thi đấu với phong độ tốt nhất?

"L Ỗ ĐEN" 300 TRIỆU BẢNG

Trong trường hợp rớt hạng, sẽ xuất hiện một "lỗ đen" trị giá 300 triệu bảng trong sổ sách tài chính của Man.City ở mùa bóng tới. Đấy là tiền lỗ khi Man.City trả lương ở đẳng cấp Ngoại hạng nhưng chỉ chơi bóng và được chia tiền bản quyền ở giải hạng Nhì. Vậy nên, bản thân Man.City cần bán ngôi sao, chứ không chỉ có các ngôi sao muốn ra đi.

Đến đây, chuyện riêng của Man.City sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường chuyển nhượng chung, trong "cửa sổ mùa đông" và "cửa sổ mùa hè" sắp tới. Bỗng nhiên có đến hàng chục hảo thủ muốn chuyển nhượng gấp, thì các đội bóng xung quanh phải làm gì? Không chuẩn bị kỹ cho tình huống này, sẽ phải chịu cảnh "trâu chậm uống nước đục"!

Vốn dĩ, Man.City đã luôn hào phóng chi đậm đối với các hảo thủ mà HLV (trước đây) Pep Guardiola ưng ý. Nói cách khác, giá chuyển nhượng của hầu hết ngôi sao Man.City vốn đã không "thực". Enzo Fernandez có giá 125 triệu bảng - đấy là con số quá cao so với cái nhìn chung trên thị trường chuyển nhượng.

Sắp tới có thể xuất hiện hoàn cảnh ngược lại: Man.City dễ bị "ép giá", khi họ cần bán ngôi sao hàng loạt. Chính các cầu thủ muốn rời khỏi Man.City cũng sẽ phải chịu thiệt thòi: lãnh lương thấp hơn để được tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Các đội bóng xưa nay "làm ăn đàng hoàng" đâu có dễ dàng chịu trả lương cao như Man.City!

Trong những ngày qua, HLV Thomas Tuchel đã thừa nhận: Không thể có sự tập trung đúng nghĩa trong đội tuyển Anh (đang thi đấu ở Nations League), khi đề tài tán gẫu thường chỉ là chuyện các hảo thủ Man.City sắp tới sẽ chuyển nhượng đến đâu.

Theo giới thạo tin thì Haaland, Ryan Cherki, Elliot Anderson, Phil Foden, Marc Guehi, Gianluigi Donnarumma là những cầu thủ đầu tiên đã tỏ rõ ý muốn ra đi, để các nhà đại diện của họ làm việc. Khả năng cao là danh sách này sẽ ngày càng dài thêm. Ngược lại, làm gì có ngôi sao nào muốn đến Man.City trong "cửa sổ mùa đông" sắp tới!